Laura Maria Rypa meldet sich nach Trennung von Pietro zurück

Laura Maria Rypa (29) hat erst vor wenigen Tagen bestätigt, dass sie und Pietro Lombardi (33) sich getrennt haben. Nach einer kurzen Funkstille meldet sich die Content Creatorin nun wieder zurück. In ihrer Instagram-Story wandte sich die Social-Media-Persönlichkeit direkt an ihre Follower und dankte ihnen für ihre Unterstützung in dieser schwierigen Zeit. "Hi zusammen, danke für euer Verständnis in den letzten Tagen. Das bedeutet mir wirklich viel", schrieb sie. Gleichzeitig betonte sie, dass sie trotz der privaten Veränderungen nicht im Netz verschwinden wolle.

In ihrer Nachricht machte Laura klar, dass sie Schritt für Schritt in ihren normalen Rhythmus zurückfinden möchte. "Ich habe Verantwortung für meine Kinder, meine Hunde und natürlich auch für meine Arbeit. Mir ist es wichtig, meinen Partnern gegenüber zuverlässig zu bleiben und meine Kooperationen einzuhalten." Ihre Worte zeigen deutlich, dass sie sich trotz der Trennung weder ihren Pflichten noch ihrer Community entziehen möchte.

Die Trennung von Pietro hatte Laura ihren Followern am vergangenen Sonntag offiziell mitgeteilt. In ihrer Instagram-Story erklärte sie damals: "Wir möchten euch mitteilen, dass wir uns getrennt haben. Im Laufe der Zeit haben wir festgestellt, dass wir unterschiedliche Wege einschlagen." Weiter betonte sie, diesen Schritt in Ruhe und fernab der Öffentlichkeit gehen zu wollen. Über die genauen Gründe für das Liebes-Aus wollten sie keine weiteren Details preisgeben. "Aus Respekt gegenüber unseren Kindern möchten wir zu dieser Entscheidung nichts weiter öffentlich sagen", stellte die Content Creatorin klar.

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria und Pietro Lombardi im September 2020

IMAGO / Eventpress Laura Maria Rypa, Influencerin

IMAGO / Panama Pictures Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi, 2023