Victoria Swarovski als mögliche ESC-Moderatorin im Gespräch

Victoria Swarovski (32) steht im Mittelpunkt eines heißen Gerüchts: Die Moderatorin soll angeblich Teil des Moderatorenteams beim Eurovision Song Contest 2026 in Wien werden. Der ORF, der das Musik-Event in der Wiener Stadthalle ausrichten wird, hält sich dazu zwar noch bedeckt, doch Insider scheinen sich laut Oe24 sicher zu sein, dass Victoria bei der Show eine Rolle übernehmen könnte. Fix gesetzt als Moderatoren sind laut Berichten bereits der österreichische Radiomoderator Andi Knoll und die einstige ESC-Gewinnerin Conchita Wurst (36).

Hinter den Kulissen des ORF bleibt die Besetzung der Moderatorenriege ein wohlbehütetes Geheimnis. Neben Victoria Swarovski wird auch spekuliert, ob die österreichische Fernsehmoderatorin Mirjam Weichselbraun (43) erneut mitwirken könnte. Sie hatte bereits im Jahr 2015 den ESC moderiert. Damals stand sie gemeinsam mit Arabella Kiesbauer (56) auf der Bühne, die ebenfalls im Gespräch für die Moderation des Events im nächsten Jahr sein soll. Die mögliche Beteiligung von Victoria, der beliebten RTL-Moderatorin, die bei Formaten wie Let's Dance immer wieder glänzt, wäre für den österreichischen Sender eine spannende Bereicherung.

Über das Moderationsteam wird noch spekuliert. Was bereits feststeht, ist jedoch der Ort und das Datum. Der Eurovision Song Contest 2026 wird am 16. Mai in der österreichischen Hauptstadt stattfinden, während das Halbfinale auf den 12. und 14. Mai terminiert ist. Dank des diesjährigen Gewinners, dem österreichischen Sänger JJ (24), wird die Alpenrepublik damit zum dritten Mal Gastgeber des beliebten Musikwettbewerbs. In den Jahren 1967 und 2015 fand schon einmal der Contest in Österreich statt.

Getty Images Victoria Swarovski im Mai 2025

Imago Arabella Kiesbauer, Mirjam Weichselbraun und Alice Tumler im Mai 2015

Getty Images Johannes Pietsch alias JJ beim ESC 2025

