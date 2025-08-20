Taika Waititi feiert 50. mit Crème de la Crème der Promiwelt

Taika Waititi (50) ließ es anlässlich seines 50. Geburtstags ordentlich krachen: Gemeinsam mit seiner Frau Rita Ora (34) feierte der Regisseur in einer luxuriösen Villa auf Ibiza und begrüßte dabei eine beeindruckende Riege an prominenten Gästen. Rita, die für ihren Ehemann nicht nur modisch strahlte, sondern ihm auch liebevolle Küsse schenkte, zog in einem schwarzen Bikini und einer transparenten Überwurfrobe alle Blicke auf sich. Wie auf Bildern, die der Filmemacher auf Instagram teilte, zu sehen ist, genossen neben dem Paar auch Stars wie Kate Moss (51), Lucien Laviscount (33), Matt Damon (54) und Sacha Baron Cohen (53) die glamouröse Party in paradiesischer Umgebung.

Im Mittelpunkt des Abends standen neben Taika die Gespräche und Begegnungen der Gäste. Supermodel Kate, elegant und lässig zugleich, gesellte sich während des Dinners zu Rita und genoss angeregte Unterhaltungen. "Ocean's Eleven"-Star Matt, leger gekleidet in einem cremefarbenen T-Shirt mit passender Leinenhose, sorgte bei Rita mit einem gemeinsamen Shot für gute Laune. Schauspieler Sebastian Stan (43) verzauberte mit seinem floralen Seidenshirt, während "Orange Is The New Black"-Berühmtheit Natasha Lyonne (46) mit einer frechen Kombination aus schwarzem Top und weißen Shorts für Aufmerksamkeit sorgte. Auch weitere bekannte Gesichter wie Cara Delevingne (33) und Chelsea Handler (50) bereicherten die opulente Geburtstagsparty.

Taika und Rita, die seit ihrer Hochzeit 2022 als wahres Traumpaar gelten, ließen die Anwesenden an ihrer Harmonie teilhaben. "Wir sind im Grunde beste Freunde und genießen es, unser Leben miteinander zu teilen", verriet die "Let You Love Me"-Interpretin einst den Schlüssel für ihre glückliche Beziehung gegenüber Daily Mail. Die Sängerin, die in der Vergangenheit schwierige Beziehungen erlebte, berichtete, wie inspirierend Taika auch für ihre Karriere sei: Er habe eine entscheidende Rolle bei ihrem letzten Album gespielt. Die Party auf Ibiza war nicht nur eine Feier, sondern auch Ausdruck der tiefen Verbundenheit zwischen dem Geburtstagskind, seiner Frau und der versammelten Prominenz.

Getty Images Taika Waititi und Rita Ora im Juli 2025 in Saint-Tropez

Getty Images Taika Waititi, Regisseur

Getty Images Rita Ora und Taika Waititi, Met Gala 2024