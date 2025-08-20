Zwei Tage drüber: Sarah Franssen ist bereit für Geburt

Sarah Franssen kann die Geburt ihrer Tochter kaum erwarten. Der errechnete Termin wäre bereits vor zwei Tagen gewesen, doch das Baby hat keine Eile. "Sie hat es zu gemütlich", scherzt die Schwangere nun auf Instagram. Die Influencerin hingegen wäre bereit für den großen Tag. Sie verrät ihren Fans, dass sie "keine Lust" mehr auf die Schwangerschaft habe. Obendrein plagen sie einige Problemchen. "Starke Schmerzen durch Symphysenlockerung und einen eingeklemmten Ischiasnerv", erklärt die Blondine. Trotz ihrer Wehwehchen präsentiert sie sich strahlend mit ihrem gewaltigen Babybauch – die Vorfreude kommt also auch nicht zu kurz.

Die leidenschaftliche Köchin hat schon genaue Vorstellungen für die Entbindung. "Mein Wunsch wäre eine Wassergeburt", teilt sie auf Social Media. Das Ganze würde sie außerdem gerne ohne Einleitung durchstehen. Ob die Geburt am Ende genauso abläuft, wird sich zeigen. Sarahs Follower wünschen ihr derweil viel Kraft für die kommenden Tage. "Alles Gute für die Geburt! Ich hoffe, sie macht sich ganz schnell auf den Weg", kommentiert zum Beispiel eine Userin unter ihrem Post.

Sarah und ihr Mann Henri fiebern schon seit Monaten auf die Geburt ihrer Tochter hin. Bereits im Dezember wussten die beiden, welchen Namen ihr erstes Kind tragen sollte: Cleo Amalia. Das verriet die werdende Mama damals im Netz und erklärte: "Der Name stand für mich eigentlich schon seit über zehn Jahren fest. Henri fand ihn auch sehr schön, aber wir haben uns dennoch noch ein paar Optionen angeschaut."

August 2025

Oktober 2021

Februar 2025

