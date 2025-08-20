Krebserkrankung raubt Jessie J Zeit mit ihrem kleinen Sohn

Sängerin Jessie J (37) hat offen über ihren bewegenden Kampf gegen Brustkrebs gesprochen. Die Musikerin enthüllte in einem emotionalen Interview im "Great Company"-Podcast, wie die Krankheit ihr wertvolle Zeit mit ihrem zweijährigen Sohn Sky genommen hat. Nach der Diagnose, die nach einer Biopsie erfolgte, musste Jessie sich im Juni einer vollständigen Mastektomie unterziehen. Besonders hart sei für sie gewesen, die rasanten Entwicklungen im Leben ihres Kleinkinds während der Behandlung zu verpassen. "Ich fühle mich, als hätte der Krebs mir Erinnerungen mit meinem Sohn gestohlen", erklärte sie. Dennoch ist ihr Lebensgefährte Chanan Safir Colman eine große Stütze in dieser schwierigen Zeit.

In dem Gespräch schilderte die Popsängerin auch die emotional tiefsten Momente ihrer Reise. Trotz großer Ängste vor dem Tod schöpfte sie immer wieder Kraft aus ihrer Liebe zur Musik und den Auftritten vor ihren Fans. Jessie erinnerte sich mit Freude an ihren letzten Auftritt beim Summertime Ball, bei dem die Unterstützung des Publikums ihr enormen Mut machte. Derzeit arbeitet sie an neuer Musik und plant, am 29. August den Song "Believe In Magic" zu veröffentlichen. Während sie körperlich noch kämpfen muss, spricht sie offen über ihre Ziele, wie das Schreiben von Büchern und den Wunsch, ihr Leben bewusster zu gestalten.

Jessies starke Persönlichkeit und ihr Optimismus haben auch nach Rückschlägen ihren Alltag geprägt. Nach einer Infektion und Komplikationen ist noch eine weitere Operation nötig, um die Symmetrie ihrer Brust wiederherzustellen. Trotz der Herausforderungen bleibt sie zuversichtlich, sich bald vollends zu erholen und weiterhin Zeit mit ihrem Sohn verbringen zu können. In sozialen Medien teilt Jessie ihre Gedanken und berührt damit Millionen von Fans weltweit. Besonders beeindruckend ist, wie sie selbst schwierige Zeiten als Gelegenheit sieht, anderen Menschen Hoffnung zu geben.

Getty Images Jessie J im Mai 2025

Getty Images Jessie J, Chanan Colman und ihr Sohn Sky Colman im Dezember 2023

