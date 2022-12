Diese Stars werden bei "Die Comedy Märchenstunde" mitspielen

Endlich ist es wieder so weit! Deutsche Stars verwandeln in "Die Comedy Märchenstunde" auf Sat.1 Märchen in Theaterstücke! Das Ganze funktioniert folgendermaßen: Ein Theaterdirektor führt als Erzähler durch die jeweiligen Geschichten und lässt in die Handlungen der Geschichten immer wieder Improvisation-Elemente einfließen. Die Aufgaben reichen von klein und einfach bis schwierig und gemein. Es wird insgesamt zwei Teile geben. Diese Details hat der Sender bislang ausgeplaudert!

Wie Sat.1 verriet, wird zunächst das Märchen "Rotkäppchen" am 12. Dezember um 20:15 Uhr im Fernsehen ausgestrahlt. Die Hauptrolle konnte TV-Star Evelyn Burdecki (34) ergattern. "Dieses Rotkäppchen hat ordentlich Pfeffer und ist alles andere als auf den Mund gefallen", lieferte der Sender einen Vorgeschmack auf das, was den Zuschauer erwartet. Ihre Großmutter wird von Christine Urspruch (52) gespielt, Jeanette Biedermann (42) wird sich in die Mutter von Rotkäppchen verwandeln und Bruce Darnell (65) in ihren Vater. Den bösen Wolf verkörpert Tom Gerhardt (64). Der Erzähler wird von Uwe Ochsenknecht (66) gesprochen.

Nur eine Woche später, am 19. Dezember, wird dann die zweite Folge mit "Tischlein deck dich" ausgestrahlt. Zwar wurde noch nicht bekannt gegeben, welche Stars hier ihr schauspielerisches Talent unter Beweis stellen werden, doch der Inhalt wurde schon angeteasert: "Eine hinterlistige Ziege. Die gerissene Wirtin Cordula vom Gasthaus Grün. Der leichtgläubige Schneider und seine beiden Söhne Hans und Franz. Ihre aufgeweckte Schwester Johanna mit einem Knüppel im Sack. Ein 'Tischlein deck dich'-Einzelstück aus der Nachhaltigkeits-Edition."

Getty Images Bruce Darnell im Mai 2022 in Cannes, France

Getty Images Jeanette Biedermann beim Bundesvision Song Contest 2015

Getty Images Uwe Ochsenknecht im Dezember 2017

