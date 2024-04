Liebes-Comeback? Padma Lakshmi und Ex-Freund halten Händchen

Ist die Liebe zwischen Padma Lakshmi (53) und ihrem Ex-Freund Terrance Hayes etwa neu entfacht? Die einstige "Top Chef"-Moderatorin und der Lyriker waren im Jahr 2021 nur für einige Monate ein Paar gewesen, bis sie im November des gleichen Jahres wieder getrennte Wege gingen. Nun deuten Bilder darauf hin, dass sich das Ex-Pärchen wieder angenähert hat. Auf den Paparazzi-Bildern, die People vorliegen, sieht man Padma und Terrance ziemlich vertraut und händchenhaltend durch New York schlendern. Zu einem vermeintlichen Liebes-Comeback hat sich Padma bisher noch nicht offiziell geäußert. Eine Anfrage des Newsportals nach einem Statement blieb wohl ebenfalls unbeantwortet.

Die Fotos des vermeintlichen Paares entstanden nur wenige Tage, nachdem Padma in einem Interview mit The New Yorker über ihre vergangenen Beziehungen gesprochen hatte, wegen welchen sie jahrelang öffentlich kritisiert wurde. Auch die Beziehung zu dem Schriftsteller wurde von der Schauspielerin in dem Gespräch thematisiert. Gegenüber dem Magazin ließ das Model Revue passieren, was damals zur Trennung geführt hatte. Demnach sollen die "Anforderungen von zwei Shows plus Mutterschaft" es der 53-Jährigen damals erschwert haben, romantische Beziehungen aufrechtzuerhalten.

Ob sich das indessen geändert hat? Schließlich haben sich auch Padmas Lebensumstände in den vergangenen drei Jahren verändert. Zum einen ist ihre Tochter Krishna mittlerweile schon vierzehn Jahre alt – und damit mit großen Schritten in Richtung Autonomie unterwegs. Zusätzlich ist die 53-Jährige beruflich kürzergetreten: Seit 2023 übernimmt sie nicht mehr die Moderation der erfolgreichen TV-Sendung "Top Chef".

Anzeige Anzeige

Getty Images Padma Lakshmi im Januar 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Padma Lakshmi und ihre Tochter Krishna in New York

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Meint ihr, Padma wird sich noch offiziell zu den Liebesgerüchten äußern? Ja, ich denke schon! Nee, ich denke, sie möchte das lieber für sich behalten. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de