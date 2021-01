Was für ein süßes Bild von Anna Heinrich und ihrer Tochter! Vor über einem Monat kam das erste gemeinsame Kind der Blondine und ihres Mannes Tim Robards auf die Welt. Das australische Bachelor-Paar bekam ein kleines Mädchen, das sie Elle nannten. Seit der Geburt teilte die Reality-TV-Darstellerin schon einige Schnappschüsse ihrer Kleinen – so auch jetzt. Das neueste Foto zeigt das Mutter-Tochter-Duo nun bei einem Friseurbesuch.

Auf Instagram teilte Anna zwei Selfies von sich und ihrem Baby. Der absolute Blickfang: Der Strubbelkopf des kleinen Sonnenscheins, dem in den Bildern wortwörtlich die Haare zu Berge stehen. Das Ulkige daran ist, dass die Fotos in einem Friseursalon entstanden sind. Auch der frischgebackenen Mama scheint diese Ironie nicht zu entgehen, da sie in der Bildunterschrift scherzt: "Zweimal Stillen und wir sind hier fertig. Jetzt muss meine Frisur nur noch so gut aussehen, wie die von Elle", scherzte die Australierin, denn ihre Frisur saß natürlich makellos.

Allem Anschein nach ist es aber keine Seltenheit, dass die Haare der Neugeborenen elektrisch aufgeladen sind, wie ein Blick in Annas Instagram-Feed verrät. Auf beinahe jeder Aufnahme von Elle stehen ihre feinen Strähnen in alle Richtungen ab.

