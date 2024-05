Baby ist da! Shai Gilgeous-Alexander ist zum ersten Mal Papa

Was für schöne Neuigkeiten von Profi-Basketballer Shai Gilgeous-Alexander (25): Er und seine Partnerin Hailey Summers hießen vor wenigen Stunden ihr erstes Kind willkommen! Auf Instagram postet der frisch gebackenen Papa ein zuckersüßes Foto und gibt im Text zum Bild auch gleich den Namen seines Sohnes bekannt. Ares Alexander ist der stolze Name des Kleinen. Dahinter hat Shai noch ein weißes Herz-Emoji gesetzt. Im Foto liegt der Sohn des Sportlerpaares auf einer weißen Flauschdecke. Er trägt einen Einteiler mit Sternaufdruck und wirkt noch ganz schläfrig.

Die Fans des 25-Jährigen freuen sich sichtlich mit ihrem Idol. In den Kommentaren zum Post kann man vor allem "Herzlichen Glückwunsch!" lesen. Manche Fans sehen in dem Nachwuchs jetzt schon eine große Zukunft. So schreibt ein Supporter: "Der wird mal ein All-Star, genau wie sein Papa! Hier kommt die nächste Bedrohung aus dem Mittelfeld!" Andere Fans feiern den Namen, den Shai und Hailey ihrem Nachwuchs verliehen haben. So kommentierte ein User: "Ares, wie der Gott des Krieges! Das macht ihn einfach jetzt schon zum coolsten Kind auf dem Spielplatz."

Als Basketballspieler für die Oklahoma City Thunder steckt Shai mitten in der Spielsaison, aber zur Geburt seines Sohnes hatte er gerade einen Tag Spielpause, wie TMZ Sports berichtet. Seine langjährige Partnerin Hailey, die früher College-Fußballerin war, und er haben bereits im Dezember des vergangenen Jahres bekannt gegeben, dass sie ein Kind erwarten. Am Valentinstag dieses Jahres heirateten die beiden. Ares ist ihr erstes gemeinsames Kind.

Anzeige Anzeige

Instagram / shai Shai Gilgeous-Alexanders Baby Ares Alexander

Anzeige Anzeige

Instagram / shai Shai Gilgeous-Alexander mit seiner Freundin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr den Namen von Shais Sohn? Total cool! Ist mir ein bisschen zu ausgefallen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de