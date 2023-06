Spielt Lily James Anna Nicole Smith (†39) in Buchverfilmung?

Sie haben genaue Vorstellungen. Anna Nicole Smith (✝39) war in den 1990er Jahren bekannt geworden, als sie einen damals 89 Jahre alten Milliardär geheiratet hatte. Dessen Vermögen hatte sie nach seinem Tod geerbt. 2007 starb das Playmate dann jedoch an einer Überdosis. Ein Jahr später veröffentlichten zwei ihrer Freunde ein Buch über die ehemalige Stripperin – und das soll jetzt verfilmt werden. Aber welche Schauspielerin wird Annas Rolle übernehmen?

"Wir haben bereits mit Lily James (34) gesprochen, um Anna Nicole zu spielen. Sie wäre fantastisch", erklärt Patrik Simpson RadarOnline.com. Er wisse, dass die Pam & Tommy-Darstellerin sich wirklich in die Rolle hineinversetzen und Anna Nicole so auf der Leinwand zum Leben erwecken könnte. "Wir werden der Welt unsere Geschichte über Anna Nicole erzählen und die Leute werden die andere Seite sehen", freut sich der Buchautor.

Für Lily dürfte es keine große Herausforderung sein, in Anna Nicoles Rolle zu schlüpfen. Um Pamela Anderson (55) in "Pam & Tommy" zu verkörpern, musste sie einiges in Kauf nehmen: Sie habe neun Kilo abgenommen und sogar ihre Stimme an den amerikanischen Akzent angepasst. "Ich wollte stark sein und nicht nur abnehmen. Und dann hatte ich diese Prothesen für Brüste und Stirn. Es hat jeden Tag vier Stunden gedauert", berichtete sie damals gegenüber Vanity Fair.

Getty Images Anna Nicole Smith, Schauspielerin

Getty Images Lily James auf der Vanity Fair Oscar Party im März 2023

Disney+ Sebastian Stan und Lily James als Tommy Lee und Pamela Anderson in "Pam & Tommy"

