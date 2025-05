Süße Hommage: Dannielynn ehrt ihre Mutter Anna Nicole Smith

Dannielynn Birkhead (18) hat beim Barnstable Brown Gala am Freitag für einen ergreifenden Auftritt gesorgt: Die 18-Jährige erschien zur traditionellen Vorabendveranstaltung zum Kentucky Derby in exakt jenem schwarzen Kleid, das einst auch ihre berühmte Mutter Anna Nicole Smith (✝39) trug – und zwar vor 21 Jahren bei demselben Event. Begleitet wurde sie von ihrem Vater Larry Birkhead (52), der die rührende Szene in mehreren Fotos auf Instagram teilte. "Das Leben ist ein Kreis. Sie sagte, sie habe das Kleid ausgesucht, weil es ihrer Mutter gehörte und 'super cool' ist", schrieb er dazu. Für Dannielynn, die von Geburt an im Rampenlicht steht, bedeutet der Gang im Kleid ihrer verstorbenen Mutter mehr als nur Mode: "Das ist das Nächste an einer Umarmung, was ich von ihr haben kann", erklärte sie gegenüber Reportern auf dem roten Teppich, wie People berichtet.

Das lange schwarze Kleid fiel durch seinen tiefen Ausschnitt, funkelnde Strassverzierungen und ein raffiniert freigelegtes Rückendekolleté sofort ins Auge. Es war ein Look, der Anna Nicole Smith bereits 2004 Aufmerksamkeit gesichert hatte. Jetzt ließ ihre Tochter diese Erinnerung aufleben, komplett mit hochgestecktem Haar und sanften Ponysträhnen – eine deutliche Hommage an den Stil der legendären Mutter. Für Vater Larry, der seit dem Tod von Anna Nicole im Februar 2007 alle Kleider der einstigen Model-Ikone für seine Tochter aufbewahrt, war der Anblick äußerst bewegend: "Es war emotional, denn das letzte Mal, als ich dieses Kleid sah, trug es Anna", gestand er im Gespräch mit demselben Magazin. Bereits als kleines Mädchen hatte Dannielynn neugierig die Kleider ihrer Mutter berührt – und ist nun alt genug, sie tatsächlich zu tragen.

Die Teilnahme an der Gala und dem Kentucky Derby ist längst eine fest verankerte Familientradition für Larry und Dannielynn, die ihren Anfang nahm, als die Tochter gerade drei Jahre alt war. Für Vater und Tochter steht das Wochenende immer in besonderem Zeichen, denn es ist auch der Ort, wo Larry und Anna Nicole einst aufeinandertrafen und Liebesgeschichte schrieben. Die meisten öffentlichen Auftritte Dannielynns finden genau hier statt – der jährliche Kentucky-Derby-Besuch ist so etwas wie ein inoffizielles "Wachstumstagebuch" der heute 18-Jährigen, wie ihr Vater erklärt. Abseits vom Glamour dieses Wochenendes führen die beiden ein eher zurückgezogenes Leben. Larry bemüht sich, Dannielynn ihre Mutter durch kleine Traditionen und gemeinsame Erinnerungen ein Stück näherzubringen. Und für Dannielynn ist Mode offenbar das persönlichste Erbe: Sie kann in Annas Kleiderschätzen immer wieder neu auf Spurensuche gehen – oder, wie sie es selbst sagt, sich einen Hauch Mutterliebe schenken.

Instagram / larryanddannielynn Larry und Dannielynn Birkhead, Kentucky Derby 2025

Getty Images Anna Nicole Smith, 2004

