Zu Anna Nicole Smiths 55. Geburtstag: Familie gedenkt ihrer

Sie wird für immer unvergessen bleiben: Anna Nicole Smith (✝39) wurde in den 90ern als Model entdeckt und stieg zum Weltstar auf. Mit ihrer Karriere schien es bergauf zu gehen, doch am 8. Februar 2007 starb die blonde Schönheit an einer Überdosis Medikamente. Sie hinterlässt ihre Tochter Dannielynn Birkhead (16), die von ihrem Vater Larry Birkhead (49) großgezogen wird. Anlässlich ihres 55. Geburtstags erinnern die beiden an Anna Nicole.

Der Fotograf postete auf dem gemeinsamen Instagram-Account mit seiner Tochter ein wunderschönes Foto von Anna Nicole. Auf dem Bild posiert das verstorbene Playmate neben Luftballons, während sie ihren Hund hält. Die Bildunterschrift zu dem Schnappschuss richtet sich direkt an die Verstorbene: "Happy Birthday Anna Nicole. Wir vermissen dich und lieben dich."

Dannielynn möchte es ihrer Mama gleichtun und ins Rampenlicht: Sie will nämlich Schauspielerin werden. "Es ist cool, einen Charakter zu spielen und nicht man selbst zu sein", verriet der Teenie. Und weiter schwärmte Dannielynn: "Es ist, als würde man eine neue Person darstellen."

Dannielynn und Larry Birkhead

Anna Nicole Smith, Model

Larry Birkhead und seine Tochter Dannielynn, Mai 2022

