Netflix bringt Doku über Anna Nicole Smiths Leben heraus!

Das dürfte die Fans von Anna Nicole Smith (✝39) erfreuen! Die Schauspielerin wurde in den 90ern bekannt, als sie einen damals 89-jährigen Milliardär heiratete und nach seinem Tod ein Vermögen erbte. Zuvor hatte die Blondine bereits als Stripperin gearbeitet und war 1992 Playmate des Jahres geworden. Tragischerweise verstarb die TV-Bekanntheit vor über 15 Jahren an einer Überdosis. Nun wird Annas Leben filmisch aufgearbeitet.

Netflix beschrieb die bald erscheinende Verfilmung von Vickie Lynn Marshalls Leben, wie das Model bürgerlich hieß, wie folgt: "Ein aufschlussreicher Dokumentarfilm in Spielfilmlänge über Anna Nicole Smith, der nie zuvor gezeigtes Filmmaterial über das ikonische Playboy- und Guess-Jeans-Model enthält, das in den 90er Jahren vor ihrem tragischen Tod im Alter von 39 Jahren den Weg ebnete." Außerdem enthalte die Doku Material von den Angehörigen der Beauty und gebe deshalb "einen einzigartigen Einblick in ihr Leben außerhalb des Rampenlichts."

Ob Annas Tochter Dannielynn (16) an der Produktion mitwirkte? Die Öffentlichkeit ist immerhin kein Neuland für die 16-Jährige. Gemeinsam mit ihrem Vater Larry Birkhead (50) hatte sie bereits TV-Interviews gegeben. Bei Entertainment Tonight hatte sie außerdem einst verraten, Schauspielerin werden zu wollen.

Getty Images Anna Nicole Smith, Model

Getty Images Anna Nicole Smith, Model

Instagram / larryanddannielynn Dannielynn Birkhead und Vater Larry Birkhead im Mai 2021

