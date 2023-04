Anna Nicole Smiths Ex enthüllt private Tagebücher fürs TV!

Er gibt ganz private Einblicke in das Leben von Anna Nicole Smith (✝39). Larry Birkhead (50) ist der Ex des verstorbenen Models und Vater ihrer Tochter. Diese hielt er die meiste Zeit aus der Öffentlichkeit raus. Aber auch wenn der US-Amerikaner eigentlich eher zurückgezogen lebt, kündigte er jetzt an, Fans einen Blick in Annas Privatleben zu geben: Larry will eine Dokumentation mit nie gezeigten privaten Aufnahmen veröffentlichen.

Zusammen mit seiner Tochter Dannielynn (16) soll Larry daran arbeiten, einen Film zu produzieren, der den Fans die echte Anna zeigt. Laut Insidern sammele der Fotograf derzeit das passende Material, berichtet Daily Mail. Die beiden wollen die Geschichte der Schauspielerin mit ihren eigenen Worten erzählen, nachdem sie immer zusehen mussten, wie andere das taten. Dafür sollen sie aber nicht nur selbst zu Wort kommen, sondern auch bisher nicht veröffentlichtes Material zeigen: So werden wohl unter anderem private Aufnahmen und auch persönliche Tagebücher im Film zu sehen sein.

Eigentlich plante der Streaming-Riese Netflix bereits eine Doku über Anna. Doch Larry soll sich geweigert haben, sich an dem Projekt zu beteiligen. Dennoch wurde auch hier angekündigt, nie gezeigtes Material zu veröffentlichen: "Ein aufschlussreicher Dokumentarfilm in Spielfilmlänge über Anna Nicole Smith, der nie zuvor gezeigtes Filmmaterial über das ikonische Playboy- und Guess-Jeans-Model enthält."

Instagram / larryanddannielynn Larry Birkhead und seine Tochter Dannielynn, Mai 2022

Getty Images Larry Birkhead im Januar 2020

Getty Images Anna Nicole Smith bei den American Music Awards 2023

