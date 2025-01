Dieses skurrile Geschenk macht Larry Birkhead seiner Tochter

Dieses Weihnachten wollte Larry Birkhead (51) seiner Tochter Dannielynn Birkhead (18) eine ganz besondere Freude machen. Dass sich die 18-Jährige jedoch einen "Hugh Jackman unter dem Baum" wünschte, stellte den Journalisten vor eine große Herausforderung. Auf Instagram teilt er nun ein paar lustige Schnappschüsse des Geschenks, das er sich letztendlich für sein Kind überlegte. "Ich habe ihr einen lebensgroßen Aufsteller von Hugh Jackman (56) besorgt und ihn unter den Baum gelegt. Also, technisch gesehen, hat sich ihr Wunsch damit erfüllt und Weihnachten ist gerettet", scherzt Larry.

Zusätzlich zu dem Hollywoodstar aus Pappe gab es aber noch eine weitere Überraschung für das Model. Ihr Vater ergatterte zwei Karten für die Broadwayshow des Schauspielers. Diese Tickets zu besorgen, war aber gar nicht mal so einfach. "Letzten Monat war ich nachts stundenlang online und wartete im Vorverkauf darauf, die Tickets zu bekommen. Nachdem ich ewig in einer Warteschlange gehangen hatte, ergatterte ich Plätze in der ersten Reihe", schreibt er. Sogar ein Meet-and-Greet-Upgrade habe er noch hinzugefügt – in den letzten Zügen sei der Bestellvorgang dann aber abgebrochen und die Tickets verloren gewesen. In der Woche vor Weihnachten habe er dann zum Glück noch zwei Tickets bekommen. "Ich bin nur ein Vater, der Träume Tag für Tag wahr werden lässt", lacht er über die Inszenierung seines Weihnachtsgeschenkes.

Dannielynn stammt aus Larrys Beziehung mit dem ehemaligen Playmate und Model Anna Nicole Smith (✝39). Die hübsche Blondine wurde in den 90er-Jahren zum Weltstar. Am 8. Februar 2007 verstarb Anna jedoch an einer Überdosis Medikamente. Sie hinterließ ihre Tochter, die zu diesem Zeitpunkt gerade erst ein paar Monate alt war. Seit dem Tod seiner Partnerin zog der heute 51-Jährige das gemeinsame Kind alleine groß.

Anzeige Anzeige

Instagram / larryanddannielynn Dannielynn Birkhead mit einem Hugh-Jackman-Aufsteller, Weihnachten 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Model Anna Nicole Smith im September 2004

Anzeige Anzeige