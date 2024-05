"Kampf der Realitystars"-Keno arbeitet 100 Stunden pro Woche

Keno Veith kämpft derzeit bei Kampf der Realitystars um den Sieg und um 50.000 Euro. Abseits der Show lebt er ein ganz anderes Leben als die übrigen Promis der Show. "Im Gegensatz zu den anderen Realitystars geht es in meinem Alltag nicht um Schampus und Shopping, sondern um harte Arbeit. Ich habe eine 100-Stunden-Woche", erklärt der Landwirt im Interview mit Bild. Keno ist sich sicher: Von seinen Show-Kollegen würde keiner eine Woche in seinem Leben überstehen können. Zu anstrengend? Nicht für den Landmaschinenmechaniker. "So möchte ich mein Leben auch. Immer was zu tun, viel Abwechslung – und alles schön bodenständig", betont er.

Keno begeistert sich nicht nur für Trecker, sondern auch für seine Heimat Ostfriesland. "Ich will nirgendwo anders leben. Ich liebe das Landleben und die Leute hier. Man kennt sich, man hilft sich", schwärmt der Reality-Neuling. Nur für das ein oder andere TV-Format würde er sein Zuhause verlassen. Doch auch hier ist er wählerisch – das Thema Dating kommt ihm nicht in die Tüte. "Bauer sucht Frau habe ich schon eine Absage erteilt. Ich will bei keinem Format mitmachen, bei dem es um Dating geht", macht das Nordlicht deutlich. Zu Big Brother oder dem Dschungelcamp hingegen würde er nicht Nein sagen.

Mit seiner direkten und lustigen Art kommt Keno bei den Zuschauern sehr gut an. Nicht jeder ist Fan des Ostfriesen – Valencia Stöhr (34), die in Folge zwei die Show verlassen musste, empfindet Keno in der Sala als fehl am Platz. "Ein Bauer, der mit dem Traktor einfährt und noch nie ein Reality-Format gemacht hat. Und dann bleibt er dort länger als ich", echauffiert sich die TV-Bekanntheit im Gespräch mit Promiflash.

Keno Veith bei "Kampf der Realitystars" 2024

Die "Kampf der Realitystars"-Kandidaten 2024

