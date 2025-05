Saskia teilt Statement zum "Temptation Island"-Rauswurf

In Folge neun von Temptation Island passierte etwas, mit dem niemand gerechnet hatte: Zum ersten Mal in der Geschichte des Formats wurde ein Paar aus der Show geschmissen. Ohne sich zu verabschieden, mussten Saskia und Enrico ausziehen und hinterließen sowohl bei den anderen Kandidaten als auch bei den Zuschauern große Fragezeichen. Nun meldet sich Saskia das erste Mal zu Wort. In ihrer Instagram-Story schreibt sie: "Wie ihr gesehen habt, mussten wir 'Temptation Island' verlassen. Zu den genauen Hintergründen werde ich mich nicht weiter äußern. Dennoch möchte ich hier mal etwas klarstellen, da gerade viele Falschinformationen im Umlauf sind. Manche Leute stellen hier Behauptungen auf, die einfach nicht stimmen."

Die hübsche Blondine erklärt nicht die genauen Umstände, weshalb sie und ihr Freund aus den Villen ausziehen mussten. Sie stellt aber klar: "Ihr habt Enrico kennengelernt. Er ist immer für alle da, hatte ein offenes Ohr, war lustig und wollte niemandem etwas Böses. Er ist ein herzensguter Mensch, der niemals mit Absicht jemanden verletzen oder respektlos sein würde." Das sei das Einzige und Letzte, was Saskia zu dem Thema sagen wolle: "Das Kapitel 'Temptation Island' ist für mich abgeschlossen. Ich blicke nach vorne und bin dankbar für die Zeit, die ich dort erleben durfte. Danke für euer Verständnis und eure Unterstützung."

Die Produktion hält sich ähnlich bedeckt wie das betroffene Paar. Nach dem plötzlichen Exit meldete sich Moderatorin Lola Weippert aber mit einem Statement bei den Kandidaten, um wenigstens ein wenig Licht ins Dunkel zu bringen. "Bei 'Temptation Island' gelten klare Regeln für ein respektvolles Miteinander. Enrico hat mit seiner Wortwahl eine Grenze überschritten. Auch wenn er seinen Fehler einsieht, hat dieses Verhalten Konsequenzen. Deshalb mussten Enrico und Saskia die Villa und damit das Format vorzeitig verlassen", erklärte sie in einer Video-Botschaft.

Instagram / sassy_2709 Enrico und Saskia, "Temptation Island"-Paar Staffel sieben

RTL Enrico und Saskia, "Temptation Island"-Paar

