Twenty4tim teasert Streit mit Beauty-Influencerin an

Twenty4tim (24), mit bürgerlichem Namen Tim Kampmann, überraschte nun mit einem pikanten Geständnis. Der Social-Media-Star erzählte im Podcast "Keine Echten Männer", dass ihn eine bekannte Bloggerin auf Social Media blockiert habe: "Mir hat eine Oldschool-Beauty-Bloggerin einen Block verpasst", erklärte Tim – ihren Namen wollte er allerdings nicht nennen. Offenbar herrscht dicke Luft, denn der 24-Jährige mutmaßte: "Ich glaube, sie findet mich richtig ätzend."

Gemeinsam mit Co-Host Jolina Mennen (32) diskutierte Tim die Vorkommnisse und bekam dabei sofort Zustimmung – auch Jolina hat offenbar ihre ganz eigene Geschichte mit der Beauty-Influencerin. Sie berichtete: "Ich bin mit ihr auch nicht mehr befreundet, sie ist mir einmal in den Rücken gefallen. [...] Ich war manchmal echt enttäuscht und verletzt." Ohne Details über die Auslöser der Enttäuschung zu nennen, wurde klar: Es gab offenbar mehrfach Anlass zur Verstimmung.

Tim, der sich in den vergangenen Jahren von einem Social-Media-Newcomer zum echten Reality-TV-Liebling und Musiker entwickelt hat, sorgt immer wieder mit privaten Einblicken für Furore – ob mit extravaganten Looks oder seiner schonungslosen Offenheit. Jolina steht ihm dabei in Sachen Direktheit in nichts nach. Beide nutzen ihre Plattform gern, um auch über schwierige Themen zu sprechen. Schon bei vergangenen Interviewformaten wurde deutlich, wie sehr es ihnen am Herzen liegt, hinter die Kulissen des Social-Media-Business zu blicken und auch die Schattenseiten – wie Neid, Mobbing und zerbrochene Freundschaften – offenzulegen.

Anzeige Anzeige

Instagram / twenty4tim Twenty4tim und Jolina Mennen, April 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / twenty4tim Twenty4tim im April 2025

Anzeige Anzeige

Anzeige