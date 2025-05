Süßer Schnappschuss: "H2O"-Star Cariba Heines Baby ist da

Cariba Heine meldet sich mit zuckersüßen Neuigkeiten auf Instagram – der "H20 – Plötzlich Meerjungfrau"-Star ist zum ersten Mal Mama geworden! Mit einer niedlichen Schwarz-Weiß-Aufnahme, auf der sie mit ihrem Nachwuchs kuschelt, stellt sie ihren kleinen Sohn ihrer Community vor. "Hin und weg von diesem Baby-Jungen", schreibt Cariba zu dem Foto. Details wie den Namen und das genaue Geburtsdatum behält die Schauspielerin für sich.

Fans, Freunde und Kollegen sind hin und weg von dem süßen Baby und dem Mama-Sohn-Foto. Gemeinsam mit Cariba freuen sie sich über die gute Nachricht, dass der Kleine offensichtlich gesund und munter zur Welt gekommen ist. In der Kommentarspalte häufen sich die Glückwünsche. "Gratulation, du Schöne! Er ist so kostbar", schreibt Schauspielerin Cassandra Scerbo und eine weitere Kollegin kommentiert: "Ich freue mich so für euch." "Unsere Rikki hat einen Mini-Rikki bekommen", schreibt ein begeisterter Fan und spielt damit auf Caribas Rolle in der erfolgreichen australischen Teenie-Serie an, während ein weiterer Follower ihr Baby als den "schönsten Jungen" bezeichnet.

Die frohe Nachricht über ihre Schwangerschaft machte Cariba im Dezember 2024 öffentlich. In einer Reihe von mehreren Urlaubsbildern teilte sie ganz nebenbei auch eine Aufnahme, die sie mit einer großen Babykugel zeigte. Unter dem Post bedankt sie sich bei der luxuriösen Anlage für die Wohlfühlmomente und betont, dass sie diese dringend nötig habe, da "Schwangerschaft harte Arbeit" ist. Ihr Privatleben hält die 36-Jährige größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus. Meilensteine wie ihr allererstes Kind und auch ihre Hochzeit mit ihrem langjährigen Partner Matt Pong teilt sie dann aber doch mit ihren Fans.

Instagram / caribaheine Cariba Heine mit ihrem Baby, Mai 2025

Instagram / caribaheine Cariba Heine im Dezember 2024

