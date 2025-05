Fortsetzung nach 13 Jahren: Spring Breakers 2 wird Realität

Überraschung für alle Fans von düsteren Indie-Filmen: "Spring Breakers" erhält tatsächlich eine Fortsetzung! Wie jetzt durch Variety bekannt wurde, entsteht mit "Spring Breakers: Salvation Mountain" eine neue Generation des Kultfilms – und das satte 13 Jahre nach dem Original. Mit von der Partie sind diesmal Bella Thorne (27), Grace Van Dien (28), Ariel Martin (24) und True Whitaker (26), die in die Fußstapfen von Selena Gomez (32), Vanessa Hudgens (36), Ashley Benson (35) und Rachel Korine (39) treten. Die vier Darstellerinnen verkörpern erneut eine Clique, die eigentlich einen ausgelassenen Urlaub plant – doch wie im Original driftet auch hier alles in einen düsteren Crime-Thriller ab.

Mit der Rückkehr ins schrille, exzessive Szenario von "Spring Breakers" geht auch ein personeller Wechsel einher: Harmony Korine, der das gefeierte Original schrieb und inszenierte, ist beim Sequel nicht mehr dabei. Stattdessen übernimmt Matthew Bright die Regie – bekannt unter anderem für "Freeway" und seinen Film über Ted Bundy. Die Idee für eine Fortsetzung ist nicht neu: Schon 2014 waren Pläne für ein Sequel unter der Regie von Jonas Åkerlund im Gespräch, und zwischenzeitlich war sogar eine Serie angedacht. Nachdem beide Projekte scheiterten, wagt das Produktionsstudio – motiviert durch den beachtlichen finanziellen Erfolg des ersten Films – nun einen erneuten Anlauf. Das Original hatte ein Budget von gerade einmal fünf Millionen Dollar und spielte weltweit fast 32 Millionen ein – ein Überraschungserfolg für einen radikalen Indie-Film wie "Spring Breakers".

Während die neuen Hauptdarstellerinnen frischen Wind in die Handlung bringen, sorgt das Erbe der ersten Generation weiterhin für Schlagzeilen. So erschien Selena Gomez erst kürzlich bei einer Jubiläumsvorstellung von "Spring Breakers" in New York gemeinsam mit ihrem Verlobten Benny Blanco (37) und betonte erneut ihre Liebe zu dem Kultfilm. Die Schauspielerin blickt stolz auf den damals gewagten Rollenwechsel zurück, durch den sie ihr Image als Disney-Sternchen hinter sich ließ. Neben Erinnerungen an die Zusammenarbeit mit Harmony Korine und ihren Schauspielkolleginnen genossen die Fans beim Screening auch einige musikalische Überraschungen.

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Grace Van Dien und Bella Thorne

Anzeige Anzeige

Getty Images Selena Gomez, März 2025

Anzeige Anzeige