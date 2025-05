Roaya Soraya ist nach wie vor von Dilara Kruse blockiert

Reality-TV-Star Roaya Soraya hat Einblicke in ihre weiterhin angespannte Beziehung zu Dilara Kruse gegeben. Die beiden, die ursprünglich als unerschrockenes Duo bei #CoupleChallange angetreten waren, hatten sich während der Dreharbeiten ordentlich in die Haare bekommen und kurz darauf den Kontakt abgebrochen. Von Promiflash darauf angesprochen, wie sich die Beziehung zu der Ehefrau von Max Kruse (37) mittlerweile gestalte, stellte Roaya klar: "Ich bin nach wie vor blockiert. Da hat Dilara wirklich einmal ihr Wort gehalten: Sie hat diese Aussage getätigt und es umgesetzt." Ein ironischer Unterton ist bei all der Bitterkeit und Enttäuschung über die zerbrochene Freundschaft nicht zu überhören.

Für Fans besonders irritierend: Dilara soll trotz des zerrütteten Verhältnisses eine öffentliche Entschuldigung abgegeben haben, die jedoch nie bei Roaya ankam – vermutlich eben wegen der Blockierung ihres Accounts auf Social Media. "Bei wem entschuldigt sie sich eigentlich?", fragte Roaya spitz. Ihrer Meinung nach diente das Statement weniger der Aussöhnung mit ihr als vielmehr der Außenwirkung: "Sie hat sich nicht bei mir entschuldigt, sondern bei allen anderen und bei der Öffentlichkeit, um ihre Weste reinzuwaschen." Warum es überhaupt zu diesem tiefen Bruch kommen musste und ob Dilara jemals wieder auf sie zugehen wird, bleibt für die Anhänger der beiden rätselhaft.

Die einstige Freundschaft der beiden Influencerinnen konnte den Herausforderungen und Dynamiken des Reality-TV-Alltags offenbar nicht standhalten. Roaya, die erstmals bei Take Me Out im TV zu sehen war, legt Wert darauf, klare Grenzen zu ziehen, wenn sie sich von jemandem ungerecht behandelt fühlt – und genau das möchte sie jetzt tun. Die schwierige Entwicklung ihrer Beziehung zu Dilara scheint nicht nur von persönlichen Enttäuschungen geprägt, sondern auch von den öffentlichen Umständen, unter denen ihr Zerwürfnis stattfand. So liefern die beiden ein weiteres Beispiel dafür, dass zwischenmenschliche Konflikte, die vor einem großen Publikum ausgetragen werden, auch im Privatleben selten ohne Folgen bleiben.

Instagram / roaya_soraya Roaya Soraya, April 2025

Instagram / dilara.kruse Max und Dilara Kruse, Oktober 2024

