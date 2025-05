Andreas Ellermann hat alle Posts von Naddel (†60) gelöscht

Der Instagram-Account von Nadja Abd el Farrag (✝60), die am 9. Mai 2025 im Alter von 60 Jahren in Hamburg verstarb, sorgt nach ihrem Tod für Verwirrung. Sämtliche Fotos, Storys und Videos der Reality-TV-Bekanntheit sind über Nacht gelöscht worden. Lediglich ein Schwarz-Weiß-Bild von ihr vor der Bavaria-Statue mit einer Kerze als Symbol des Gedenkens ist geblieben. Unter dem Bild steht: "Das war ihr Lieblingsbild. Ruhe in Frieden." Kommentare unter dem Beitrag sind nicht möglich, da die Kommentarfunktion eingeschränkt wurde.

Andreas Ellermann, ein Hamburger Unternehmer und enger Vertrauter Nadjas, erklärte gegenüber Bild, hinter der Löschung zu stecken. Laut seiner Aussage hatte Nadja ihm die Zugangsdaten anvertraut. Aufgrund von Anfeindungen, die er nach Nadjas Tod in sozialen Medien erlebte, fühlte er sich zu diesem Schritt gezwungen. Besonders die Kritik, dass er Beiträge auf dem Account gepostet habe, die Werbung für eigene Projekte enthielten, machte ihm zu schaffen. Andreas betonte jedoch, dass dies auf Nadjas Wunsch geschehen sei, da sie ihn ermutigt habe, ihren Account aktiv zu nutzen und sich über die Beiträge gefreut habe. Doch wieso sind jetzt alle Beiträge von Nadja verschwunden? "Eine Agentur hat alles gesichert und wenn Nadja in Ruhe und Frieden beigesetzt wurde, werden wir überlegen, was damit geschieht", lautete Andreas Erklärung gegenüber dem Blatt.

Nach Nadjas Tod kritisierten nicht nur Fans den Unternehmer – auch Promis äußerten sich öffentlich zu Andreas und seinem Umgang mit der Ex von Dieter Bohlen. "Wie du den Tod eines Menschen für Eigenwerbung ausschlachtest, ist abartig", machte zum Beispiel Melody Haase in einer Instagram-Story ihrem Ärger Luft und machte Andreas schwere Vorwürfe: "Nadja hat im vergangenen Jahr ihren Rückzug aus der Öffentlichkeit angekündigt. Andreas Ellermann, der sich als großer Gönner verkauft, hat sie immer wieder vor seine und andere Linsen gezerrt."

