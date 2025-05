Schwangere Cassie Ventura bittet um Pause bei Diddy-Verhör

Cassie Ventura (38), die acht Monate schwanger ist, steht während des Prozesses gegen ihren Ex-Partner P. Diddy (55) vor Gericht und bat dabei bewegend um eine Unterbrechung des Verhörs. Während der intensiven Befragung durch das Verteidigungsteam des Musikproduzenten sprach die Sängerin über die gewalttätige Beziehung, die sie fast ein Jahrzehnt lang mit dem Angeklagten führte. Die Schwangere war laut den Berichten von Ok! sichtlich mitgenommen, als sie intime Nachrichten aus ihrer Vergangenheit mit Diddy vorlesen musste.

Die Verteidigerin Anna Estevao suchte dabei gezielt nach Widersprüchen in Cassies Aussagen und ließ sie mehrere Textnachrichten vorlesen, die Einblicke in die ehemalige Dynamik ihres Verhältnisses gaben. Besonders provokante Botschaften, in denen Cassie liebevolle oder sexuelle Kommentare über Diddy machte, wurden öffentlich gemacht. "Ich bin eine sehr glückliche Frau", hieß es etwa in einer Nachricht, während eine andere darauf verwies, wie sehr sie Diddy vermisse. Die 38-Jährige sprach zudem darüber, dass sie sich in Bezug auf ihre Beziehung "mehr Vertrauen" wünschte, um sich beim Thema Intimität "offener" fühlen zu können.

Seit Dienstag sagt Cassie gegen ihren Ex-Freund aus und berichtet in emotionalen Aussagen über jahrelangen sexuellen und psychischen Missbrauch. Unter anderem soll P. Diddy sie 2018 nach dem Ende ihrer Beziehung vergewaltigt haben. Da sie auch Jahre nach der Beziehung mit dem Künstler noch schwer mit den Erlebnissen zu kämpfen hatte, ließ sie sich 2023 im Rahmen einer Reha- und Traumatherapie behandeln. Zu der Zeit sei sie außerdem suizidal gewesen.

Getty Images Cassie Ventura und P. Diddy im Mai 2015 in Las Vegas

Instagram / cassie Cassie Ventura, April 2025

