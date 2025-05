Rosenheim-Cops-Liebling übernimmt Hauptrolle in neuer Serie

Ein Comeback von Diana Staehly (47) bei "Die Rosenheim-Cops" scheint in weite Ferne gerückt. Die beliebte Schauspielerin, die jahrelang als Finanzcontrollerin Patrizia Ortmann viele Fans der ZDF-Serie begeisterte, hat jetzt eine neue Rolle angenommen. In der SAT.1-Produktion "Ein Hof zum Verlieben" übernimmt sie die Hauptrolle der Anwältin Laura, die durch die überraschende Erbschaft eines Apfelhofs am Bodensee ihr Leben komplett auf den Kopf gestellt sieht. Die Dreharbeiten zur Dailyserie haben laut rosenheim24.de in Berlin, Brandenburg und am Bodensee bereits begonnen.

Viele Fans von Diana hatten bis jetzt auf ihre Rückkehr zu den "Rosenheim-Cops" gehofft, zumal der Wunsch nach einem Wiedersehen der beliebten Figur in der Zuschauer-Community immer wieder laut wurde. Selbst unter Social-Media-Posts der Schauspielerin häuften sich laut rosenheim24.de die Kommentare: "Es ist wirklich ein (positiver) Wahnsinn, wie viele Fans sich bis heute eine Rückkehr von Frau Ortmann wünschen." SAT.1 scheint jedoch langfristige Pläne mit der 47-Jährigen zu haben, denn bereits eine erste Staffel mit 120 Episoden der neuen Serie wurde vom Sender angekündigt. Neben Diana Staehly stehen unter anderem Moritz Otto und Susan Hoecke (43) vor der Kamera.

Während das Publikum auf den Wiedereinstieg von Diana Staehly wartet, steht eine weitere Serie in Rosenheim vor einem Umbruch. Nach 25 Jahren verabschiedet sich Marisa Burger (51), die als Polizeisekretärin Miriam Stockl die ZDF-Serie ebenso prägte. Noch ist unklar, wer ihre Rolle übernehmen wird, doch Gerüchten zufolge könnte Younes Tissinte nach seinen Gastauftritten in der Serie eine größere Aufgabe übernehmen. Bei all den Veränderungen bleibt die Zukunft der "Rosenheim-Cops" spannend. Schließlich bleibt abzuwarten, ob auch ehemalige Lieblinge wie Diana irgendwann zurückkehren. Bis dahin dürfen sich ihre Fans auf neue Abenteuer in ihrer SAT.1-Serie freuen.

ZDF/Linda Gschwentner Kommissar Kaya, Polizeihauptmeister Mohr, Kommissar Hansen, "Die Rosenheim-Cops"

Instagram / diana.staehly Diana Staehly, Schauspielerin

