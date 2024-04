Das sind die "Kampf der Realitystars"-Lieblinge der Fans!

Am Mittwoch startete die neue Staffel von Kampf der Realitystars und einige Trash-TV-Bekanntheiten sind wieder mit von der Partie! Bereits jetzt kristallisieren sich vor allem zwei Favoriten bei Fans der Show heraus. "Ich feiere Ben Tewaag (47) und Keno Veith. Wie die gelacht haben, als es um die Platzierungen ging und sich alle angebrüllten und die beiden nur gegrinst haben", schwärmt ein Zuschauer beispielsweise unter einem Promiflash-Beitrag und ein weiterer stimmt zu: "Die beiden Besten sind Keno und Ben. Für mich die Normalsten da drin!"

Neben dem waschechten Ostfriesen kommt offenbar Bens Reality-TV-Comeback supergut bei den Fans an. "Mochte Ben schon immer. Er kommt mir geerdet rüber, immer sachlich. Dass er als Teenie ein Rebell war, kann ich zum Teil verstehen. 'Ein Sohn von' zu sein, ist sehr schwer. Er geht seinen Weg auch ohne berühmte Familie!", feiert ein Bewunderer den 47-Jährigen beispielsweise und auch ein weiterer Fan stimmt auf der Onlineplattform X mit ein: "Bisher ist Ben echt der Normalste. Ich hoffe, er kommt gut weg bei der Sendung!"

Obwohl der Sohn von Uschi Glas (80) prima beim Publikum ankommt, fiel es ihm noch recht schwer, Anschluss zu finden. "Mir kommt es so vor, als wenn sich hier eine Art Klub trifft, der sich mit Dingen beschäftigt, wie ein Verein, der sich mit der Erhaltung irgendeiner seltenen Froschart beschäftigt. Ich weiß wirklich nicht, wovon die reden", gab Ben in der aktuellen Folge der Sendung preis. Vermutlich muss sich der Autor zunächst an den bunten Haufen gewöhnen. Das könnte eventuell daran liegen, dass der Schauspieler seit seinem Promi Big Brother-Sieg an keiner weiteren Realityshow teilgenommen hatte, bis er bei "Kampf der Realitystars" mitmachte.

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Keno Veith bei "Kampf der Realitystars" 2024

Anzeige Anzeige

RTLZWEI / Luis Zeno Kuhn Ben Tewaag, Autor und Producer

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wer von den beiden gefällt euch bei "Kampf der Realitystars" am meisten? Ben! Er ist mein klarer Favorit. Keno! Er ist mein absoluter Liebling. Ich habe einen anderen Favoriten. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de