Schwerer Sturz: "Sturm der Liebe"-Star Tanja Lanäus verletzt

Tanja Lanäus (53) hat ihren Fans eine erschreckende Nachricht übermittelt: Die Sturm der Liebe-Darstellerin stürzte während eines Aufenthalts am Gardasee schwer und brach sich dabei mehrere Wirbel. Auf Instagram berichtete sie in einem emotionalen Video von dem Unfall und ihrer Genesung. Auf dem Weg zu einer Feierlichkeit stolperte Tanja mit einer großen Tasche die Treppe hinunter. "Ich bin mit dem Hinterkopf aufgeschlagen, mit dem Nacken aufgeschlagen und dann runtergefallen und irgendwie so doof auf meinem Brustwirbel hinten", erinnert sie sich. Dabei zog sich die Schauspielerin Verletzungen zu, die zunächst so schwerwiegend wirkten, dass Ärzte eine Querschnittslähmung nicht ausschließen konnten.

Glücklicherweise stellte sich schnell heraus, dass es sich "nur" um Haarrisse an den Wirbeln handelte – eine Diagnose, für die der Serienstar sichtbar dankbar ist. Tanja muss nun Medikamente einnehmen, ein medizinisches Korsett tragen und sich schonen, doch sie bleibt optimistisch. "Ich werde wieder komplett fit", versichert sie ihren Fans. Besonders beeindruckt zeigte sich die Schauspielerin vom medizinischen Personal im Krankenhaus von Rovereto, das sie nicht nur hervorragend versorgte, sondern sie auch durch ihre Arbeit bei "Sturm der Liebe" kannte, das in Italien als "Tempesta d'amore" beliebt ist.

Tanja, die durch ihre Rolle in der ARD-Telenovela einem breiten Publikum bekannt ist, gab an, lange überlegt zu haben, ob sie ihre Geschichte öffentlich machen sollte. Mithilfe der sozialen Medien hat sie ihre Follower nun nicht nur über den Unfall informiert, sondern ihnen auch für die zahlreichen Genesungswünsche gedankt. Den Humor hat die vielseitige Schauspielerin jedenfalls nicht verloren. "Na gut, 'ne kleine Macke hab' ich ja immer, das wisst ihr ja", scherzt sie. Ihre Zuversicht und der enge Kontakt zu ihren Fans zeigen, dass Tanja auch in dieser schwierigen Zeit ihren Lebensmut nicht verliert.

Frederic Kern / Future Image / ActionPress Tanja Lanäus, Schauspielerin

Instagram / tanja_lanaeus Tanja Lanäus, Schauspielerin

