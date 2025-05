Nie verhütet: Georgina Stumpf und Sidos Baby war ungeplant

Georgina Stumpf plaudert in ihrem Podcast "The Real Ex-Wives" intime Details über ihre Beziehung mit dem Rapper Sido (44) aus. Während ihrer vierjährigen On-off-Beziehung verzichteten die beiden komplett auf Verhütung, was schließlich zur ungeplanten Schwangerschaft führte. "Ich habe immer nach dem Kalender geguckt und wenn es zu brenzlig wurde, habe ich auch gesagt: 'Heute jetzt nicht bis zum Ende'", erklärt die Streamerin. Ihre Gesprächspartnerin Charlotte Würdig (46) scheint nicht überrascht zu sein, dass diese Methode nicht fehlerfrei funktionierte. Doch im Nachhinein ist Georgina froh über den Verhütungsfehler: "Dass es passiert ist, ist das Schönste der Welt, aber es war eine Überraschung."

Trotzdem waren Sido und seine damalige Partnerin alles andere als bereit für die Elternschaft. "Ihr hattet ja gar nicht die Basis für eine Familienplanung. Ihr wart beide einfach extrem unterwegs und habt auch konsumiert", berichtet Charlotte im Podcast. Georgina habe noch kurz vor der Schwangerschaft regelmäßig Kokain zu sich genommen. Während der Schwangerschaft habe die Moderatorin Schuldgefühle gehabt. Doch die Ex-Frau des Hip-Hop-Stars findet, dass auch der Berliner die Verantwortung trägt: "Der hat ja davor schon vier Kinder gezeugt. Der versteht schon, in dem Moment, wo das Sperma reingeht, kann es sein, dass ein Kind daraus entsteht."

Georgina und Charlotte haben heute ein sehr enges Verhältnis und wohnen sogar zeitweise zusammen. Während der Geburt von Baby "L" war Sido nicht anwesend, stattdessen stand die 46-Jährige der Schwangeren bei. In ihrem gemeinsamen Podcast verrieten die zwei Mütter, dass Charlotte sogar die Nabelschnur durchtrennt habe. "Du und die Kleine, ihr habt auch so eine Bindung. Ich meine, du hast sie von mir gekappt. Das ist so krass", berichtete Georgina.

ActionPress / Kolbert-Press Rapper Sido im Oktober 2024

Instagram / charlottewuerdig Georgina Stumpf und Charlotte Würdig im Mai 2025

