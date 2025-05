Wegen Alkohol? Tommy Lee und Brittany Furlan sind getrennt

Tommy Lee (62) und Brittany Furlan (38) gehen in Zukunft getrennte Wege. Wie TMZ von Insidern erfahren hat, hat das Paar bereits vor zwei Wochen seine Beziehung beendet. Laut den Quellen soll der Grund für das Liebes-Aus Tommys übermäßiger und außer Kontrolle geratener Alkoholkonsum gewesen sein. Inzwischen wohnen der Musiker und die Internet-Bekanntheit nicht mehr zusammen – sie sollen aber weiterhin in Kontakt stehen.

Schon in den vergangenen Tagen sahen Fans einige Anzeichen für eine Trennung. Tommy entfolgte seiner Ehefrau auf Social Media und teilte außerdem vergangenen Donnerstag ein Video von sich im Studio, in dem er an einem Song namens "Stupid Girl" arbeitete. Bereits in der Vergangenheit äußerte sich der Mötley Crüe-Schlagzeuger offen zu seinem Alkoholkonsum. Der Heavy-Metal-Star gab zu, in der Blütezeit seiner Karriere extrem viel konsumiert zu haben. "Alkohol ist so eine scheißverrückte Sache. Es ist einfach... es ist leicht, sich in die Art und Weise zu verlieben, wie er dich fühlen lässt, wie er dich entspannt und plötzlich denkst du: 'Fuck! Ich trinke zwei Liter Wodka am Tag?!'", beschrieb der 62-Jährige seine damaligen Exzesse im "Club Random"-Podcast. Dass Alkohol aber nach wie vor ein großes Thema in seinem Leben sei, offenbarte er nicht.

Wie es nun mit Tommy und Brittany weitergeht, ist derzeit unklar. Laut den Insidern sei noch nicht bekannt, ob das Paar vorhabe, die Scheidung einzureichen. 2017 lernten sie sich kennen und verliebten sich ineinander. Ein Jahr später folgte die Verlobung und im Jahr 2018 traten sie schließlich vor den Traualtar. Während Tommy mit seiner Ex-Partnerin Pamela Anderson (57) zwei erwachsene Söhne hat, bekam er gemeinsam mit der 38-Jährigen keine weiteren Kinder.

Getty Images Tommy Lee, Drummer

Getty Images Tommy Lee und Pamela Anderson, September 1999

