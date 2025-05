Für diese zwei Nachwuchsmodels ist die GNTM-Reise vorbei

Bei Germany's Next Topmodel stand heute Abend einiges auf dem Programm für die Nachwuchsmodels: Die Nachwuchsmodels mussten sich in Dragqueens verwandeln und in glamourösen Outfits voller Perlen, Tüll, Glitzer und voluminöser Perücken die Jury von sich überzeugen. "Ich will sehen, ob es meinen Models gelingt, die Kunstform der Drag zu verkörpern", erklärte Modelmama Heidi Klum vorab gegenüber ProSieben. Völlig überraschend konnten am Ende die beiden Kandidatinnen Eva und Katharina die Jury nicht von sich überzeugen und mussten ihre Koffer packen.

Während also gleich zwei Damen den Rückflug antreten müssen, wurden die Herren der Schöpfung verschont. Obwohl Modelmama Heidi androhte, auch einen Mann nach Hause zu schicken, durften alle männlichen Kandidaten bleiben. Bei den Zuschauern kam das jedoch gar nicht gut an. "Heidi ist zu den Mädels einfach viel strenger als zu den Männern. Jetzt ist Katharina raus, ich fasse es nicht", "Die Models mit den meisten Fashion-Week-Bookings und den meisten Jobs fliegen in der gleichen Folge raus, nur weil sie nicht so gut als Dragqueen abgeliefert haben" oder "Das ist doch ein Witz, dass Eva und Katharina gehen müssen und so jemand wie Aaliyah und Zoe immer noch da rumgurken", schreiben verständnislose User.

Nicht mehr lange und Heidi wird zwei Kandidaten zu den Gewinnern der Show krönen. Am 19. Juni 2025 entscheidet sich ab 20:15 Uhr live auf dem TV-Sender und im Stream auf Joyn, welche Frau und welcher Mann das Rennen für sich entscheiden konnte. Im Coloneum in Köln werden auch dieses Mal keine Zuschauer sitzen, stattdessen werden die Kandidaten von ihren Familienmitgliedern und ehemaligen Teilnehmern angefeuert.

Instagram / kathi.vds Katharina, "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin

Instagram / evabloss_ GNTM-Kandidatin Eva, Juni 2024

