Influencer Darts WM 2025: Ist Gnu bereit, den Sieg zu holen?

In wenigen Stunden geht in Berlin die Influencer Darts WM in eine neue Runde. In diesem Jahr ist auch Jasmin Sibel, besser bekannt als Gnu (35), dabei. Sie tritt gemeinsam mit YouTuber CrispyRob (30) an. Wie sie sich vorbereitet hat, erzählt sie im Promiflash-Interview beim Deutschen Computerspielpreis. "Ich habe fleißig geübt. Ich habe mir auch eine Dartscheibe aufgehängt. Es ist immer schwierig, alle sagen immer, sie können nichts und am Ende sind sie diejenigen, die Einsen schreiben", meint die Streamerin. Sie scheint den Wettbewerb aber eher auf sich zukommen zu lassen. Nervosität ist dabei allerdings nicht ausgeschlossen: "Warten wir mal ab. Ich habe geübt und hoffe, die Nervosität wird nicht zu groß!"

Neben Jasmin und Rob treten noch sieben weitere Teams an. Unter anderem ist PietSmiet-Star Brammen zusammen mit Kumpel Powlster von Doctor Froid dabei, ebenso wie das Mädels-Duo aus den Twitch-Stars Jennyan und Milschbaum, die bereits ein drittes Mal antreten. Darüber hinaus besteht die Konkurrenz aus dem Team Noway4u und Metashi, den YouTubern von Rocket Beans TV Nils Bomhoff und Etienne "Eddy" Gardé, Rapperin Ikkimel und Streamer Filow (24) sowie Niklas Levinsohn und Christoph Kröger (34) vom YouTube-Kanal Calcio Berlin. Gastgeber HandOfBlood (32) tritt dieses Jahr ebenfalls selbst an. Zur Unterstützung hat er sich den Content Creator Dimi ins Team geholt. Wer ihre härtesten Gegner sind, weiß Jasmin aber schon genau: "Ich glaube, Brammen und Powlster, weil die haben letztes Mal auch schon gewonnen!"

Die Influencer Darts WM findet in diesem Jahr bereits zum dritten Mal statt und ist ein Event ganz für die Internetstars. Hinter der Idee steckt ebenfalls HandOfBlood, genannt Hänno. Der trat bisher allerdings nicht selbst an, sondern verfolgte das Ganze als Kommentator. Den Job übernehmen dieses Jahr ebenfalls zwei Content Creator: Streamer Maxim Markow und Darts-Experte Splashbrudda. Als Moderatorin und Crowd-Reporterin werden die Zuschauer von Sport-Creatorin Meira und Netzstar Aria Addams (27) unterhalten. Los geht es heute Abend um 17 Uhr live in der Uber Eats Music Hall in Berlin. Ab 17:30 Uhr gibt es zudem einen Livestream auf Hännos Twitch-Kanal.

Instagram / jasmingnu Jasmin Sibel alias Gnu im Januar 2025

Instagram / handiofiblood HandOfBlood, deutscher Streamer

