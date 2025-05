So sehr leidet Kody Brown unter dem Verlust seines Sohnes

Kody Brown (56), bekannt aus der Realityshow "Alle meine Frauen", spricht offen über den tiefen Schmerz, den er nach dem tragischen Verlust seines Sohnes Robert Garrison Brown (✝25) empfindet. Garrison, der im März 2024 im Alter von nur 25 Jahren Suizid beging, hinterlässt eine kaum zu beschreibende Leere in der Familie. In der Episode der TLC-Serie, die am 11. Mai ausgestrahlt wurde, gewährte Kody einen Einblick in seine Gefühlswelt: "Die Trauer kommt in Wellen. Wenn sie mich überkommt, kann ich ihr nicht entkommen. Wenn ich es herausweine oder schluchze, kann ich es verkürzen, aber wenn die Welle kommt, kann ich nicht verhindern, dass sie mich beeinflusst." Der um sein Kind trauernde Vater teilte mit, dass diese Momente ihn immer wieder übermannen, begleitet von Panikattacken, die ihn regelrecht lähmen.

Zusammen mit seiner Ex-Frau Janelle Brown (56), mit der er Garrison und fünf weitere Kinder hat, organisierte Kody eine militärische Beerdigung zu Ehren ihres Sohnes, gefolgt von einer persönlichen Reise nach Wyoming, um Garrisons Asche an einem für die Familie bedeutsamen Ort beizusetzen. "Ich wollte Garrison 'nach Hause' bringen und seine Asche neben seiner Oma und seinem Opa beerdigen und, na ja ... den Kreis irgendwie schließen", verriet er in der Sendung.

Vor Garrisons Tod soll das Verhältnis zu seinem Vater schwierig gewesen sein. Das bestätigte Kody kurz nach dem Ableben seines Sohnes gegenüber People und betonte, dass er es bereue, zuletzt nicht mehr viel Kontakt zu seinem Spross gehabt zu haben: "Wir hätten mehr reden können. Rückblickend hätten wir so viel mehr machen können." Die Erkenntnis sei ihm jedoch erst nach Garrisons Tod gekommen, da er zuvor immer geglaubt habe, dass die beiden in Zukunft noch genug Zeit miteinander hätten. "Ich kann nicht dahin zurückkehren, wo ich war. Ich kann nicht akzeptieren, dass er nicht mehr hier ist", gab Kody damals niedergeschlagen zu.

Instagram / janellebrown117 Garrison Brown, TV-Bekanntheit

Instagram / janellebrown117 Kody Brown und Janelle Brown, 2017