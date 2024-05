Nach Italien-Reise: Taylor Swift und Travis planen Hauskauf

Dieses Land hat es ihnen wohl richtig angetan! Zwischen ihren Auftritten im Rahmen ihrer "The Eras"-Tour gönnten sich Taylor Swift (34) und ihr Liebster Travis Kelce (34) eine kleine Auszeit am Comer See in Italien – dort scheint es ihnen so gut gefallen zu haben, dass sich die Turteltauben prompt ein gemeinsames Anwesen kaufen wollen! "Es ist ein wunderschöner Ort, sehr friedlich, sehr romantisch, eine sehr schöne Abwechslung während ihrer intensiven [...] Tour. Sie nahmen sich auch ein wenig Zeit, um sich über Immobilien zu informieren, da viele Prominente dort Häuser und Grundstücke besitzen", verrät ein Insider jetzt gegenüber US Sun und fügt hinzu: "Sie mögen es, einfache Dinge zu tun, sich zu entspannen, Tage allein zu verbringen und zu Hause zu chillen, also wäre dieser Ort ein perfektes Nest für sie, wenn einer von ihnen beschließt, dort eine Immobilie zu kaufen."

Für einen gemeinsamen Rückzugsort mit dem NFL-Star scheint TayTay auch keine Kosten und Mühen zu scheuen – denn wie das Medium zudem berichtet, haben es die Preise für die Anwesen ganz schön in sich. So besichtigte die Sängerin unter anderem eine Villa in der Gemeinde Menaggio für umgerechnet 1,57 Millionen Euro. Doch für Taylor kann es anscheinend nicht teuer genug sein: Die Verkaufspreise für zwei weitere Luxushäuser liegen bei satten 2,95 Millionen Euro und 6,82 Millionen Euro.

Taylor und Travis gehen bereits seit mehreren Monaten als Paar gemeinsam durchs Leben – mit ihrer Liebe scheint es ihnen mächtig ernst zu sein. Doch wie ein Insider gegenüber Page Six verriet, sollen die "Cruel Summer"-Interpretin auch Zweifel plagen. "Sie will ein Happy End mit Travis, aber sie macht sich Sorgen, dass es mit ihm schiefgehen könnte", erklärte die Quelle und fügte hinzu: "Es gibt sehr wenig Luft zwischen ihrem Leben und ihrem Ruhm. Travis war noch nie mit einer Berühmtheit zusammen und sie ist eine der berühmtesten Frauen der Welt. Im Moment genießt er alles und sie hofft, dass das auch so bleibt."

Anzeige Anzeige

Backgrid / Action Press Taylor Swift und Travis Kelce in New York

Anzeige Anzeige

MEGA Travis Kelce und Taylor Swift im Oktober 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was halt ihr von dem potenziellen Hauskauf? Süße Idee! Die beiden haben ja auch das Geld dafür! Na ja, ich finde es etwas übereilt. So lange sind sie ja noch gar nicht zusammen... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de