Fans finden "Harry Potter"-Easter-Egg in "Bridgerton"-Folgen

Bridgerton scheint mit seiner neuen Staffel gerade sämtliche Netflix-Rekorde brechen zu wollen. Aufmerksame Fans glauben nun auch, ein magisches Easter Egg entdeckt zu haben. Unter anderem wird auf TikTok fleißig eine Szene geteilt, in der Benedict Bridgerton (Luke Thompson, 35) auf einem Ball zu seinem Bruder sagt: "Sind sie dazu übergegangen, im Rudel zu jagen?" In genau diesem Satz glauben Fans jetzt einen Verweis auf Harry Potter gefunden zu haben. Denn in der Filmreihe sagt Protagonist Harry (Daniel Radcliffe, 34) etwas ganz Ähnliches zu Kumpel Ron (Rupert Grint, 35). Dass das kein Zufall ist, glauben auch deutsche Fans. In der Synchronisation entdecken sie nämlich noch etwas: "Im Deutschen wird Benedict dieses Jahr einfach von dem Synchronsprecher von Ron Weasley gesprochen... Zufall? Ich glaube nicht!"

Um welche Szene es sich handelt, erkennen die Fans natürlich sofort. Im vierten Teil "Harry Potter und der Feuerkelch" sollen die beiden Zauberer Verabredungen für den anstehenden Weihnachtsball finden. Leichter gesagt als getan. Nachdem Harry und Ron erneut der Mut verlässt, als sie vor einer Gruppe Mädchen stehen, meint Harry: "Wieso sind die immer im Rudel? Wie soll man da eine ansprechen?" Ob die Ähnlichkeit der Szene zu "Bridgerton" Absicht oder doch Zufall ist, scheint den Fans aber recht egal zu sein. Sie freuen sich über das vermeintliche Easter Egg: "Ich weiß nicht, ob das Intention war, aber ich habe so gelacht."

Aktuell befindet sich "Bridgerton" aber sowieso auf der Überholspur. Die Fans hatten sehnsüchtig auf die dritte Staffel gewartet und schon bevor die ersten vier Folgen online gingen, hatte das Historiendrama die Streamingcharts auf Netflix angeführt. Mit Beginn der neuen Staffel legte die Serie sogar einen der besten Starts überhaupt auf dem Portal hin. Mit rund 45,1 Millionen Views festigte "Bridgerton" seinen Platz an der Spitze und brach nebenbei noch den eigenen Rekord – die neuen Folgen sind nämlich die bisher erfolgreichsten der Serie.

SIPA PRESS/ Action Press Rupert Grint und Jessie Cave in "Harry Potter"

Netflix Colin Bridgerton (Luke Newton) und Penelope Featherington (Nicola Coughlan) in "Bridgerton"

