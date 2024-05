Auch Sophia Thiel fällt heute beim "Let's Dance"-Finale aus!

Sophia Thiel (29) fällt heute Abend aus. Die Influencerin nahm in diesem Jahr an Let's Dance teil und kam mit ihrem Tanzpartner Alexandru Ionel (29) sogar recht weit. Heute Abend steht das große Finale an und Sophia wollte dabei sein – alle Kandidaten der Staffel tanzen eigentlich noch einmal gemeinsam. Doch nun meldet sich die YouTuberin in ihrer Instagram-Story mit schlechten Neuigkeiten. "Hey Leute, mich hat es richtig erwischt und ich liege schon einige Tage flach... Ich kann deswegen heute auch leider nicht beim 'Let's Dance'-Finale mit dabei sein", schreibt Sophia und betont, sich bald melden zu wollen.

Sophia muss heute Abend also das große Finale vom Bett aus schauen. Damit ist sie aber nicht die einzige: Auch Tillman Schulz (34) und Mark Keller (59) fallen schon aus, weil sie verletzt sind! Damit wird die Runde immer kleiner. Schlussendlich tanzen aber noch diese Paare um den Titel "Dancing Star 2024": Detlef D! Soost (53) mit seiner Tanzpartnerin Ekaterina Leonova (37), Gabriel Kelly (22) und Malika Dzumaev (33) sowie die Sportmoderatorin Jana Wosnitza (30) und Profi Vadim Garbuzov (37).

Schon vor etwa sechs Wochen war die Reise bei "Let's Dance" für Sophia vorbei gewesen. Die Sportkanone nahm von der Show aber einiges mit und hat viel gelernt. "Klar werde ich auch die nächste Zeit noch traurig sein, ich hätte mit Alex total gerne weitergetanzt, aber die Dankbarkeit überwiegt der Trauer auf jeden Fall. Ich habe einfach so viel schon persönlich für mich mitgenommen", zeigte sie sich nach ihrem Rauswurf im Netz dankbar.

Getty Images Daniel Hartwich, Tillman Schulz und Mark Keller

Getty Images Alexandru Ionel und Sophia Thiel bei "Let's Dance" 2024

