Tyga involviert: Travis Scott prügelte sich mit Cher-Lover

Travis Scott (33) und Alexander Edwards (37) lieferten sich am Freitagabend in Cannes eine hitzige Auseinandersetzung. Doch was ist passiert? Angeblich habe der Rapper seinen Rap-Kollegen Tyga (34) während eines Gigs beleidigt. Wie unter anderem Us Weekly berichtet, wollte Tygas Kumpel Alexander wiederum das aber nicht so stehen lassen und ging den 33-Jährigen an. "AE fing an, mit Travis zu reden. Es war auch eine große Gruppe von Freunden auf der Bühne. Travis ging von der Bühne und kam mit Rapper Southside zurück, der AE anzuschreien begann", erklärt ein Insider gegenüber dem Onlineportal.

Doch dabei blieb es nicht, wie es weiter heißt: "Travis versuchte, AE von der Bühne zu stoßen, und dann schubsten sich alle drei gegenseitig. AE packte Travis und warf ihn von der Bühne." Tyga war an der Prügelei nur am Rande beteiligt – der Ex von Kylie Jenner (26) stand lediglich hinter seinem DJ-Pult. Nachdem Security-Leute das Gemenge unter Kontrolle bekommen hatten, verließen Travis und Southside das Event – Chers (78) Freund und Tyga feierten normal weiter. Bei der Auseinandersetzung wurde glücklicherweise niemand verletzt.

Warum genau es zu diesem Konflikt gekommen ist, ist nicht ganz klar. Travis und Tyga verbindet neben dieser Prügelei aber auch etwas anderes: Beide waren nämlich mit Kylie zusammen. Während der 34-Jährige von August 2015 bis April 2017 mit dem The Kardashians-Star liiert war, bandelte der "Sicko Mode"-Interpret kurz danach mit Kylie an und bekam mit ihr zwei Kinder.

Anzeige Anzeige

Getty Images Alexander Edwards und Cher bei den iHeartRadio Music Awards 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Rapper Tyga und Reality-TV-Star Kylie Jenner

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr das Verhalten der Rapper auf der Party in Cannes? Das geht gar nicht. Na ja, es ist ja nichts passiert. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de