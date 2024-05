So toll war das erste Jahr als Vater für Daniel Radcliffe!

Daniel Radcliffe (34) schwelgt im Babyglück! Im vergangenen Jahr durfte er gemeinsam mit seiner langjährigen Partnerin Erin Darke einen Sohn namens Max auf der Welt begrüßen. Im Interview mit E! News spricht der Schauspieler nun darüber, was ihn das Elternsein gelehrt hat. "Ehrlich gesagt, dass ich jetzt viel mehr weine als früher. Ich hätte nie gedacht, dass es möglich ist, dass ein Wesen mich so müde macht und ich es trotzdem so sehr liebe", scherzt Daniel und fügt dann jedoch hinzu: "Es ist das Beste! Es war ein verrücktes Jahr."

Auch für Erin findet der Harry Potter-Star liebevolle Worte. "[Das erste Jahr mit Kind] hat mich gelehrt, dass Frauen unglaublich sind und dass meine Partnerin Erin unglaublich ist. Alles, was sie im letzten Jahr für ihn getan hat, als sie [Mutter] wurde, war das Schönste, was ich bisher bei dieser ganzen Sache erlebt habe." Bereits in einem anderen Interview mit dem Medium machte Daniel deutlich, wie stolz er auf seine Freundin ist: "Es ist eine verrückte Sache, aber es ist auch wirklich schön zu sehen, wie meine Freundin Mutter geworden ist. Es ist das Unglaublichste und Tollste, das man miterleben kann."

Die Schwangerschaft hielt das Paar für eine lange Zeit geheim. Erst als Erin hochschwanger gesichtet worden war, bestätigte ein Pressesprecher des Paares im März 2023, dass die beiden ein Kind erwarten. Bereits kurz darauf hatte ihr Baby das Licht der Welt erblickt. "Es ist verrückt und intensiv. Aber er ist wundervoll und Erin ist unglaublich. Es ist ein Privileg, Zeit mit ihm zu verbringen", schwärmte er wenige Monate später in einem Interview mit Entertainment Tonight.

Daniel Radcliffe und Erin Darke, 2024

Daniel Radcliffe und Erin Darke mit ihrem Baby

