Ann-Kathrin Götze fühlte sich in After-Baby-Body "unwohl"!

Ann-Kathrin Götze (34) ist im Oktober vergangenen Jahres zum zweiten Mal Mama geworden. Doch offenbar hatte die Frau von Kicker Mario Götze (31) zunächst Probleme, mit der körperlichen Veränderung nach der Geburt klarzukommen. In ihrer Instagram-Story spricht sie ihre Unsicherheiten offen an. Unter einem Bild, in dem sie ein langes, weißes und körperbetontes Satinkleid trägt, gibt die zweifache Mama zu: "Das erste Mal, dass ich wieder etwas mehr Haut zeige. Nach meinem zweiten Kind habe ich mich, ehrlich gesagt, etwas unwohl gefühlt."

Mit ihrem After-Baby-Body scheint sie sich mittlerweile angefreundet zu haben. Nach ihrer Beichte fügt sie der Bildunterschrift hinzu: "Ich dachte mir: wenn nicht heute, wann dann?" Daraufhin ermutigt sie auch ihre Follower, ihre Unsicherheiten über Bord zu werfen und "das Kleid anzuziehen". Diese Ermutigung geben ihre Fans an die Beauty zurück. "Das Kleid anzuziehen hat sich absolut gelohnt! Du siehst umwerfend aus", kommentiert ein Nutzer unter einige Schnappschüsse der 34-Jährigen.

Ann-Kathrin und Mario gehen bereits seit 2012 durch dick und dünn. Nach sechs Jahren Beziehung wagten das Model und der Kicker dann den nächsten Schritt: 2018 traten sie vor den Traualtar und gaben sich das Jawort. 2020 krönten sie ihr Liebesglück dann mit der Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes. Drei Jahre später erblickte dann Kind Nummer zwei das Licht der Welt.

Instagram / annkathrin Ann-Kathrin Götze im September 2023

Getty Images Mario Götze und seine Frau Ann-Kathrin im September 2022

