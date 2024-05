Plan? So wollen die drei "Let's Dance"-Finalisten gewinnen!

Heute Abend heißt es ein letztes Mal in dieser Staffel Let's Dance! Im großen Finale stehen: Detlef Soost (53) mit Profitänzerin Ekaterina Leonova (37), Jana Wosnitza (30) und Vadim Garbuzov (37) sowie Sänger Gabriel Kelly (22) und Malika Dzumaev (33). Doch wie wollen die drei Paare die letzte Show für sich entscheiden? "Das Einzige, was ich mir für 'Let's Dance' vorgenommen habe, war, dass ich wirklich ich selbst bleibe. Ich möchte vor der Kamera immer die gleiche Jana bleiben, wie hinter der Kamera. Das ist auch das einzige, was ich mir auch fürs Finale noch mal vorgenommen habe", verrät beispielsweise Jana im RTL-Interview.

Und Detlef und Gabriel – welche Strategie verfolgen sie? "Wir wollen einfach unser Herz auf dem Parkett lassen und die Menschen mitnehmen. Das ist unser Ziel", erklärt Gabriels Tanzpartnerin. Detlef und Ekat seien "positiv eingestellt". "Wir sind angstfrei", stellt der einstige "Popstars"-Juror klar. Sie würden sich über jeden Platz und jede Bewertung freuen. "Einfach weil wir Spaß haben wollen", berichtet die Tänzerin abschließend.

Doch wen wollen die Fans letztlich ganz oben auf dem Treppchen sehen? Gabriel galt in der diesjährigen "Let's Dance"-Staffel als Favorit. Im Halbfinale lieferte der 22-Jährige noch mal so richtig ab und sahnte 30 Punkte ab. Doch auch Detlef und Janas Leistungen konnten sich sehen lassen. Doch heute Abend werden die Karten noch einmal völlig neu gemischt!

RTL / Stefan Gregorowius Team Motsi bei "Let's Dance"

RTL / Stefan Gregorowius Gabriel Kelly und Malika Dzumaev bei "Let's Dance"

