Breites Grinsen: So glücklich macht Cody seine Emma Roberts

Emma Roberts (33) wirkt total verliebt! Seit Oktober 2022 ist die Schauspielerin wieder offiziell vom Markt. Seitdem legte die "Holidate"-Darstellerin schon einige Pärchenauftritte mit ihrem Partner Cody John hin. Doch diese neuen Bilder, die Daily Mail vorliegen, toppen wohl alles: Superhappy spazieren die Blondine und der Sänger durch die Straßen von New York! Der "Dirt Cheap"-Interpret bringt Emma dabei zum Lachen, sie grinst bis über beide Ohren. Auch öffentliche Liebesbekundungen fehlen bei ihrem Trip nicht. Niedlich bückt sich der große Musiker zu der TV-Bekanntheit runter, die nur 1,57 Meter groß ist, um ihr einen Kuss zu geben.

Im März erschienen sie gemeinsam zu einem öffentlichen Event im Rahmen der Fashion Week in Paris. Total stylish und in farblich angepassten Outfits posierten sie für die Kameras. Auch wenn Auftritte wie diese eher selten sind, verstecken sich Emma und Cody keinesfalls. Paparazzi erwischen die Turteltauben ständig bei ihren Date Nights – so auch im November 2023. Nach einem Dinner spazierten sie durch Manhattan und unterhielten sich anregend. Auch hier wirkten beide einfach nur glücklich.

Doch nicht immer lief es bei Emma so rund in der Liebe. Vor Cody war die 33-Jährige mit Garrett Hedlund (39) zusammen. 2020 begrüßten sie den gemeinsamen Sohn Rhodes auf der Welt. Doch nur kurze Zeit später trennten sie sich. Für die meisten Schlagzeilen sorgte aber ihre Beziehung mit dem Schauspieler Evan Peters (37). 2013 wurde die Nichte von Julia Roberts (56) wegen häuslicher Gewalt festgenommen. Sie soll ihren heutigen Ex bei einem Streit geschlagen haben.

Getty Images Cody John und Emma Roberts auf der Pariser Fashion Week

Getty Images Emma Roberts im März 2023

