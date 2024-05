Süße Hommage: Sofia Richies Tochter trägt Namen ihrer Oma

Vor wenigen Tagen ist Sofia Richies (25) Tochter auf die Welt gekommen. In einem Instagram-Posting machte das Model nun den Namen seines Sprösslings bekannt: Eloise Samantha Grainge. Auf dem Foto dazu erkennt man allerdings nur die winzigen Füße der Neugeborenen. Während die frischgebackene Mama und ihr Partner Elliot Grainge mit Lob und Glückwünschen von den Fans überschüttet wurden, sorgt der zweite Vorname des Babys für Aufsehen. Denn der wurde von den jungen Eltern mit Bedacht gewählt: Samantha ist der Name von Elliots verstorbener Mutter, Samantha Berg.

Samantha lag nach Komplikationen bei der Geburt von Elliot bis zu ihrem Tod im Jahr 2007 im Koma. Der Verlust seiner Mutter schuf eine besondere Verbindung zwischen dem Plattenproduzenten und seinem Vater. Im Jahr 2023 erzählte Elliots Vater gegenüber der Los Angeles Times, dass sie durch ihr geteiltes Trauma fast wie Zwillinge geworden sind. Unter dem Post von Sofia zeigen sich auch die Fans und Freunde des Paares sehr berührt. "Ihr Name ist so wundervoll, was für eine schöne Idee", schreibt ein User und ein weiterer kommentiert: "Mein Herz ist so voll! Samantha schaut sicherlich glücklich auf euch herab!"

Die Geburt der kleinen Eloise kam ziemlich überraschend, denn noch vor wenigen Tagen postete Sofia weitere Fotos von ihrem Babybauch. Die Schwangerschaft hatte sie im Januar mit der Welt geteilt – durch ein Interview mit Vogue! Damals hatte sie erzählt, dass es sowohl für sie als auch für ihren Partner unerwartet war, ein Mädchen zur Welt zu bringen. "Aber es ist der Traum meines Lebens,ein Mädchen großzuziehen. Und Elliot freut sich auch schon total auf unser Mädchen", hatte sie damals erzählt.

TikTok / sofiarichiegrainge Sofia Richie im März 2024

TikTok / sofiarichiegrainge Elliot Grainge und Sofia Richie beim Babybauch-Shooting

