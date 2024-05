So glücklich soll Gisele Bündchen mit Joaquim Valente sein

Gisele Bündchen (43) soll mit ihrem Partner Joaquim Valente (34) überglücklich sein. Ein Insider plaudert gegenüber Entertainment Tonight süße Liebesdetails aus. "Joaquim ist für Gisele da und sie führen eine nette, sich gegenseitig unterstützende Beziehung. Gisele nimmt die Dinge, wie sie Tag für Tag kommen und schützt sich und ihr Wohlbefinden – und insbesondere das ihrer Kinder", berichtet der Informant. Das Model genieße ihre neue Liebe mit Vorsicht, schätze aber sehr die liebevolle Beziehung, die hoffentlich noch vor ihr liegt.

Der Jiu-Jitsu-Trainer hatte kürzlich die Möglichkeit, seine starke Schulter unter Beweis zu stellen. Giseles Ex-Mann Tom Brady (46) wurde in dem Format "Greatest Roast of All Time: Tom Brady" auf den Arm genommen – auch das Supermodel blieb davon nicht verschont. Es wurde über die neue Beziehung der Sportliebhaberin gescherzt. Dass Tom nichts dagegen unternahm, soll Gisele gestört haben. "Sie findet, dass ihre neue Beziehung da hätte herausgehalten werden sollen. Tom hat sich bei ihr gemeldet, um sich zu entschuldigen", stellte eine Quelle anschließend gegenüber Us Weekly klar.

Gisele und Tom kamen im Jahr 2006 zusammen, seit 2009 waren sie verheiratet. Die beiden Superstars haben zwei gemeinsame Kinder: einen Sohn und eine Tochter. Nach einer 13-jährigen Ehe überraschte das Paar die Öffentlichkeit im Jahr 2022 mit seiner Trennung. Die beiden pflegen aber bis heute eine gute Co-Elternschaft. Schon kurz nach der Scheidung kamen erste Gerüchte auf, dass die Beauty ihren Jiu-Jitsu-Trainer daten soll – Anfang dieses Jahres wurden die Turteltauben schließlich erstmals knutschend abgelichtet.

MEGA Joaquim Valente und Gisele Bündchen im März 2024

Getty Images Tom Brady und Gisele Bündchen, 2019

