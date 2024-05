So gratuliert Olli Pocher Julian Zietlow zum Liebescomeback

Vor wenigen Tagen sorgten Julian Zietlow (39) und Alina Schulte im Hoff (37) für die ganz große Überraschung! Nach ihrer öffentlichen Trennung vor anderthalb Jahren hat das Ex-Paar nun wieder zueinandergefunden. Auch im Netz lässt Julian die Fans an dem neugewonnenen Liebesglück teilhaben. In seiner Instagram-Story machte er vor wenigen Stunden deutlich: "Ich werde nur noch mit meiner Frau schlafen!" Dieses Statement scheint bei Oliver Pocher (46) besonders gut anzukommen. In seiner Instagram-Story gratuliert der Entertainer dem Sportler. "Glückwunsch und nur das Beste!", kommentiert er Julians Aussage. Ob der Komiker das ernst meint? Die drei Lach-Emojis, die er zu den Glückwünschen hinzufügt, lassen das Gegenteil vermuten...

Bei den Fans sorgt Julian und Alinas Liebescomeback ebenfalls für gespaltene Meinungen. Der 39-Jährige hatte seine Frau und die gemeinsamen Töchter damals verlassen, um ein neues Leben zu beginnen – Partys, Drogen und Liebschaften inklusive. Viele Follower kritisieren deshalb Alinas Entscheidung, ihren Ex-Mann wieder zurückzunehmen. Unter ihrem aktuellen Instagram-Familienfoto macht sich Verwunderung breit. "Ich persönlich finde es sehr verstörend, mit einer Person, die einen mehrfach betrogen hat [...] wieder auf happy Family zu machen, als sei nie etwas gewesen", wundert sich nicht nur ein User in den Kommentaren.

Auch Oliver scheint sich mit Ex-Partnerinnen gern zu versöhnen. Nach seiner Trennung von Amira Pocher (31) verbringt der Entertainer auffällig viel Zeit mit seiner ersten Ehefrau Sandy Meyer-Wölden (41). Die beiden nehmen sogar wöchentlich einen Podcast gemeinsam auf! Doch ist zwischen dem Comedian und dem Model auch mehr als Freundschaft? Immer wieder sorgen sie selbst für eine brodelnde Gerüchteküche. Am 1. April veröffentlichte das Duo beispielsweise ein Scherzfoto, auf dem es so aussah, als erwarte Sandy ein Kind von dem 46-Jährigen.

Anzeige Anzeige

Instagram / alina_schulte_im_hoff Tochter Lilly, Alina Schulte im Hoff und Julian Zietlow im Mai 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / oliverpocher Oliver Pocher und Sandy Meyer-Wölden, 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, Ollis Glückwünsche sind ernst gemeint? Nein. Ich denke, er macht sich nur darüber lustig. Ja! Ich denke, er freut sich wirklich über das Liebescomeback. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de