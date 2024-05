Total verliebt: Alexander Edwards und Cher turteln auf Gala!

Alexander Edwards (37) und Cher (78) zeigten sich am Donnerstagabend gemeinsam bei der amfAR Cinema Against AIDS Gala in Cannes. Mit im Gepäck: ihre große Liebe zueinander! Das Paar konnte auf dem roten Teppich kaum die Finger voneinander lassen. Sie hielten nicht nur Händchen, sondern küssten sich auch immer wieder sehr innig vor den Kameras der Fotografen. Mit ihren Outfits bewiesen die Turteltauben auch noch mal: Wir gehören zusammen! Beide zeigten sich in schwarzen Roben. Der Rapper wählte einen schlichten Anzug mit weißem Hemd, seine Partnerin entschied sich für ein bodenlanges Kleid und kombinierte dieses mit einer üppigen Felljacke.

Auf Instagram bekam Cher für ihren Look einige Komplimente. "Wie zur Hölle kannst du 78 Jahre alt sein?", kommentierte ein Fan unter ihrem Beitrag. Ein weiterer schloss sich an und schrieb: "Du bist so wunderschön und authentisch." Der Weltstar performte anschließend noch neben Joe (34) und Nick Jonas (31) einige seiner erfolgreichsten Hits. Unter anderem sang Cher die Songs "Believe" und "Walking in Memphis" und erhielt auch dafür eine Menge Zuspruch. Einige ihrer Follower wünschen sich sogar, dass die Musikerin wieder auf Tour gehe.

Cher und Alexander verbindet nicht nur ihre gemeinsame Liebe, sondern auch die Leidenschaft zur Musik. Die "If I Could Turn Back Time"-Interpretin soll sogar auf dem roten Teppich verkündet haben: "Er und ich werden ein neues Album aufnehmen", wie Daily Mail berichtete. Damit angefangen haben die beiden allerdings noch nicht. Was aber feststeht: Ihr Liebster soll das musikalische Werk produzieren. Das Liebespaar geht bereits seit 2022 gemeinsam durchs Leben und will nun offenbar auch beruflich zusammen durchstarten.

Getty Images Alexander Edwards und Cher auf der amfAR Gala 2024

Backgrid / ActionPress Alexander Edwards und Cher im September 2023

