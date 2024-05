"Nur fett": Das meint Jenny Frankhauser zum After-Baby-Body

Vor acht Wochen wurde Jennifer Frankhauser (31) zum zweiten Mal Mama. Nun äußert sich die Reality-TV-Teilnehmerin in ihrer Instagram-Story zu ihrem After-Baby-Body. Sie erzählt, dass ihr viele Follower schreiben würden, wie krass sie schon abgenommen hätte. "Also, ich muss sagen, ich finde das gar nicht. Ich sehe einfach immer noch aus wie schwanger. Acht Wochen nach der Geburt. Ich weiß nicht, was bei mir verkehrt ist, aber ich sehe aus wie im dritten Monat", scherzt die Beauty.

"Ich bin gerade hier vorbeigelaufen und habe gesehen, dass ich mich hier so spiegel. Und ich bin fast wieder erschrocken", meint Jenny, die ihren Followern ursprünglich eigentlich nur ihren Garten zeigen wollte. Die Influencerin erzählt, dass sie sich nach der Schwangerschaft vorgenommen hatte, abzunehmen: "Ich wollte ja zehn Kilo abnehmen. Kurzer Zwischenstand: Nur noch 20 Kilo bis zum Ziel!" Wäre die Sängerin noch schwanger, würde sie sagen, dass sie eine schöne Figur habe: "Aber wenn man dann gebärt, ist man einfach nur fett, der Schwangerschaftszauber ist dann weg und das Gewicht ist immer noch drauf."

Trotz ihres Kilofrusts könnte die zweifache Mutter derzeit nicht glücklicher sein. Dies stellt die Schwester von Daniela Katzenberger (37) auch immer wieder online zur Schau. Erst letztens teilte sie ein Bild auf Instagram, auf dem sie ihre Kinder liebevoll in den Armen hält. Dazu schreibt die Promi Big Brother-Teilnehmerin: "Ihr seid meine Welt."

Instagram / jenny_frank Jennifer Frankhauser mit ihrem zweiten Kind

Instagram / jenny_frankhauser Jennifer Frankhauser, Influencerin

