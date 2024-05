Süße Momente: Irina Shayk genießt Zeit mit Tochter und Welpe

Dieser Spaziergang ist einfach nur herzerwärmend! Am Freitagmorgen schlenderten Irina Shayk (38) und ihre Tochter Lea (7) gemeinsam mit ihrem kleinen Hund durch New York City. Liebevoll hielt die Siebenjährige ihren kleinen tierischen Gefährten im Arm, während ihre Mutter aufpasste, dass das kleine schwarze Fellknäuel an der Leine blieb. Irina trug dabei einen eleganten olivfarbenen Hosenanzug, dessen Ärmel sie bei den sommerlichen Temperaturen hochgekrempelt hatte. Passend dazu kombinierte sie eine schicke Sonnenbrille. Ihre kleine Tochter trug für den Spaziergang hingegen eine lässige Jeansjacke mit kurzen Shorts, die sie mit kniehohen Strümpfen in Sneakern stylte.

Das Model bekam 2017 die kleine Lea mit Bradley Cooper (49), nachdem sie über ein Jahr zusammen waren. Zwei Jahre lief es bei dem Paar noch gut, bis sie sich trennten. Um gemeinsam als Eltern für ihr Kind da zu sein, entschieden sie sich für das geteilte Sorgerecht und wohnen nur ein paar Straßen entfernt in Greenwich Village, wie TMZ berichtete. Dort ziehen sie ihre Tochter gemeinsam groß. Irina hat nur gute Worte für den Vater ihrer Tochter übrig, wie sie gegenüber Highsnobiety betonte: "Er ist ein vollwertiger, zupackender Vater - kein Kindermädchen."

Lea steht bereits wie ihre Eltern im Rampenlicht. Bei der Premiere des Films "IF: Imaginäre Freunde" begleitete die Modeltochter ihren Vater über den roten Teppich. Die Tochterdes "Hangover"-Schauspielers möchte in die Fußstapfen ihres Vaters treten und übernahm sogar schon eine kleine Schauspielrolle in dem Film "Maestro" – an der Seite ihres Vaters.

Getty Images Bradley Cooper und Irina Shayk im Februar 2019

Backgrid Bradley Cooper mit seiner Tochter Lea bei der Premiere von "Maestro", Dezember 2023

