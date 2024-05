"Let's Dance" verdient gewonnen? Das sagen die Zuschauer!

Am Freitagabend fand das große Finale von Let's Dance statt. Als strahlender Sieger ging Gabriel Kelly (22) mit seiner Tanzpartnerin Malika Dzumaev (33) hervor. Doch was sagen die Fans zu dem Gewinner-Duo? Aus einer Promiflash-Umfrage [Stand: 25. Mai, 09:15 Uhr] geht hervor, dass 1.413 von 1.676 Usern (84,3 Prozent) total überzeugt sind, dass Gabriel und Malika verdient gewonnen haben. Lediglich 263 Zuschauer (15,7 Prozent) hätten es einem anderen Pärchen mehr gegönnt.

Doch was sagen die Fans in den sozialen Medien? Unter einem Instagram-Beitrag wundert es nur wenige Supporter, dass der Sohn von Angelo Kelly den Sieg nach Hause geholt hat. "War eigentlich klar, dass er gewinnt. Gut gemacht!", "Gabriel und Malika haben es so was von verdient", "Ja, er hat es so verdient" oder "War mir schon sehr lange klar", kommentierten einige Follower. Viele Fans hätten es aber auch der Zweitplatzierten Jana Wosnitza gegönnt. "Mein Herz ist ja schon bisschen gebrochen wegen Jana. Ich hätte es ihr so gegönnt", schrieb unter anderem ein Follower.

Für den Sänger kam der Sieg jedoch ganz schön überraschend, wie er im RTL-Interview nach der Show erklärte: "Ich glaube, man merkt, dass wir gerade erst mal gar nicht glauben können, was passiert ist. Meine Knie sind weich und das ist wie ein Traum, der in Erfüllung gegangen ist." In den vergangenen Wochen hatte das Tanz-Duo eine Hammer-Show nach der anderen hingelegt und galt vor allem bei der Jury als Top-Favorit.

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Vadim Garbuzov und Jana Wosnitza im "Let's Dance"-Finale 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Gabriel Kelly bei "Let's Dance"

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de