Hätten Tommy Pedroni und Sandra die Beziehung retten können?

Ist das letzte Wort zwischen Tommy Pedroni (29) und Sandra Sicora noch nicht gesprochen? Jedenfalls macht Sandra (32) bei Prominent getrennt den Eindruck, als wären für sie noch nicht alle offenen Fragen geklärt. "Denkst du nicht, wenn man sich ein bisschen Zeit mit allem gelassen hätte, dass wir es hätten schaffen können? So von der Liebe her?", hakt die Influencerin im Vieraugengespräch mit ihrem Ex-Freund nach. Der Franzose scheint sich sicher: "So wie du drauf warst, nicht."

Was die Beziehung zwischen den beiden zerstört hat, kann Tommy für sich klar benennen: "Wenn bei Temptation nichts passiert wäre, dann wäre doch alles gut." Genau damit scheint sich die Brünette aber nicht zufriedenzugeben. "Ich denke, dass man das anders hätte klären können, anstatt den einfachen Weg zu gehen und zu sagen: 'Nee, ich bin jetzt wieder Single, ich mache, was ich will, weil Sandra Scheiße gebaut hat'." Dass er mit der Trennung den "einfachen Weg" gewählt haben soll, möchte Tommy aber anscheinend nicht hören. Der Realitystar beendet das Gespräch. "Ich bin in einer neuen Beziehung mit jemandem, den ich sehr mag, und ich habe komplett keine Gefühle mehr für Sandra", macht er im Einzelinterview deutlich. Sandra bleibt nachdenklich zurück. Der Ex On The Beach-Bekanntheit kommen die Tränen: "Wir haben uns ja nicht einfach entliebt." Ihrer Meinung nach sei eine Sache passiert, über die man hätte sprechen können. Immerhin seien die beiden ja immer ein gutes Team gewesen.

Ursprünglich sei es der Plan des Ex-Paares gewesen, ihre Beziehung im Jahr 2022 bei Temptation Island V.I.P. zu stärken. Das ging aber ganz schön schief, wie der Hottie damals gegenüber Promiflash erklärte: "Als ich sah, dass Sandra überhaupt nicht eingesehen hat, dass sie zu viel zugelassen und zu viel gemacht hat, hat es für mich gereicht." Der heute 29-Jährige beendete nach dem Format die Beziehung mit der Kölnerin.

RTL Tommy Pedroni und Sandra Sicora bei "Prominent getrennt"

Temptation Island V.I.P., RTL+ Sandra Sicora und Tommy Pedroni bei "Temptation Island V.I.P."

