Das sind König Charles' Vertraute im Kampf gegen den Krebs

In schweren Zeiten ist es besonders wichtig, Menschen um sich zu haben, auf die man sich verlassen kann. Auch für König Charles (75) soll die Unterstützung seiner engsten Vertrauten im Kampf gegen seine Krebserkrankung von großer Bedeutung sein. Wie Fabulous von einem Insider erfahren haben will, soll es zwei Menschen geben, deren Beistand dem König momentan besonders wichtig sein soll: Seinen Cousin David Armstrong-Jones (62) und Tom Parker Bowles (49). Die zwei Männer seien die "Türme der Stärke" und "Säulen der Unterstützung" für den 75-Jährigen.

Laut der Quelle sollen die Personen, die für den Sohn von Queen Elizabeth II. (✝96) arbeiten, schon "vor etwa sechs Jahren eine subtile Veränderung in der Zeit, die er mit David verbrachte" bemerkt haben. Demnach holte Charles sich häufig zu verschiedenen Themen die Meinung vom Sohn seiner verstorbenen Tante, Prinzessin Margaret (✝71), ein. Dieses Vertrauen sowie deren gegenseitiger Respekt seien seit der Krönung stetig gewachsen. Während der Behandlungs- und Genesungszeit des royalen Familienoberhauptes sei die Möglichkeit, ihn zu kontaktieren, stark eingeschränkt. Anrufe vom Grafen von Snowdon jedoch soll der ehemalige Prinz von Wales stets entgegennehmen. Auch mit Tom, dem Sohn seiner Gattin Königin Camilla (76), soll der Erkrankte regelmäßig in Kontakt stehen. Wie der Insider wissen will, haben der König und sein Patensohn immer schon eine enge und vertraute Beziehung zueinander. "Tom ist charmant und hat eine sehr entspannte Art. Er ist auch sehr amüsant und bringt Charles zum Lachen", verrät die Quelle gegenüber dem Magazin.

Es scheint aber eine Person zu geben, die ihm in seinem Kampf gegen den Krebs den Rücken stärkt, wie keine zweite: Seine Ehefrau Camilla soll es sich seit seiner Diagnose zur Aufgabe gemacht haben, dass Charles "von jeglichem Stress ferngehalten wird". Wie ein Insider gegenüber People verriet, kümmere sich seine Gemahlin liebevoll um ihren Mann: "Sie ist seine Stärke und sein Halt, so wie Prinz Philip (✝99) es für die verstorbene Königin war."

Anzeige Anzeige

Getty Images David Linley im April 2017 in London

Anzeige Anzeige

Getty Images Tom Parker Bowles, Königin Camilla und König Charles III. beim Pferderennen im Juni 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Hättet ihr erwartet, dass König Charles' Cousin und sein Patensohn zu seinen engsten Vertrauenspersonen zählen? Ja, das überrascht mich nicht. Nein, darauf wäre ich nicht gekommen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de