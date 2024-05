So schlecht kommen die "RTL Wasserspiele" bei den Fans an!

Es ist wieder so weit: Die RTL Wasserspiele gehen in die nächste Runde! Auch in diesem Jahr kämpfen planschende Promis im Siam Park auf Teneriffa um den Sieg. Mit von der Partie sind unter anderem die Partysängerin Isi Glück, die Make Love, Fake Love-Singlelady Antonia Hemmer (24) oder der Handballer Pascal Hens (44). Moderiert wird das sportliche Duell von Laura Papendick (35) und Jan Köppen (41). Für die witzigen Sprüche sorgt in diesem Jahr der Comedian Oliver Pocher (46). Doch wie kommt die Sendung bei den Zuschauern an? Auf X häufen sich die negativen Kommentare! "Hoch bezahltes Herumplanschen für Z-Promis ohne Unterhaltungswert", lautet das vernichtende Urteil.

Was die Nutzer offenbar besonders an der Wassershow stört, ist die Besetzung. Zahlreiche Zuschauer beschweren sich, dass sie die diesjährigen Teilnehmer überhaupt nicht kennen. Auf X wimmelt es von kritischen Kommentaren wie "Ich kenne die Akteure kaum noch" oder "Mal ehrlich, wer sind die da alle?" Doch nicht nur die Auswahl der Kandidaten stört die Fans. Auch Olli als zusätzlicher Moderator sorgt für ziemlich viel Unmut. "Oliver Pocher nervt dermaßen mit seinen blöden 'Gags'!", schreibt nicht nur ein Nutzer frustriert.

Im September des vergangenen Jahres brachte der Sender die "RTL Wasserspiele" zum ersten Mal auf den Bildschirm. Doch auch damals konnte die Spielshow die Fans zu Hause nicht begeistern. Im Gegenteil: Auf Twitter beschwerten sich zahlreiche Nutzer über die neue Sendung. "Bei all dem, was wir da sehen, muss man immer im Kopf haben, dass irgendjemand bei RTL dachte, das wäre eine gute Idee", brachte ein Fan seine Verwunderung zum Ausdruck.

Getty Images Oliver Pocher, Komiker

RTL / Markus Hertrich Oliver Pocher, Jan Köppen, Laura Wontorra und die "RTL Wasserspiele"-Kandidaten

