Kirsten Dunst unterstützt Ehemann Jesse Plemons in Cannes!

Der neue Film "Kinds of Kindness" hat die Ehre, beim Filmfestival in Cannes uraufgeführt zu werden. Auf dem französischen Red Carpet steht dem Darsteller Jesse Plemons (36) zur Feier des Tages seine Frau Kirsten Dunst (42) zur Seite. Bei der renommierten Veranstaltung zeigen sich die beiden Schauspieler in sehr klassischen Outfits. Der "Killers of the Flower Moon"-Darsteller glänzt in einem schwarzen Smoking und Lackschuhen. Seine Angetraute zeigt sich in einem langen schwarzen Abendkleid, zu dem sie eine glitzernde Kette trägt. Während sie für die Kameras posieren, findet der Spiderman-Star sogar einen Moment, um seinem Liebsten die Fliege zu richten.

Das Schauspielpaar bestreitet nicht den roten Teppich gemeinsam, sondern hat auch schon dreimal an gemeinsamen Filmprojekten gearbeitet. Zuletzt standen sie für den dystopischen Thriller "Civil War" vor der Kamera. In einer Szene hätte der 36-Jährige mit einer Waffe auf seine Ehefrau zielen müssen. Gegenüber ET erklärte Kirsten, wie seltsam sich der Dreh angefühlt hat: "Es war eine sehr intensive Szene. Ich hatte Gänsehaut. Es ist wirklich ein wichtiger Wendepunkt im Film." Das Werk von Regisseur Alex Garland startete im April in den deutschen Kinos.

Während "Civil War" eher durchwachsene Kritik bekam, wird von "Kinds of Kindness" Großes erwartet. Im neuen Film von "Poor Things"-Macher Giorgos Lanthimos spielen neben Jesse auch die Hochkaräter Emma Stone (35), Joe Alwyn (33) und Hunter Schafer mit. Die "La La Land"-Darstellerin hätte besonders die Zusammenarbeit mit dem Ex-Freund von Taylor Swift (34) genossen. "Ich liebe Joe – wir mussten einige ziemlich düstere Szenen drehen und es war sehr beruhigend, diese mit ihm zusammen zu drehen", erklärte sie in einer Pressemitteilung, die People vorlag.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kirsten Dunst und Jesse Plemons beim Filmfestival in Cannes 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Emma Stone und Joe Alwyn bei der Premiere von "The Favourite" 2018

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Jesse und Kirstens Outfits auf dem roten Teppich? Perfekt. Mit klassischer Mode macht man nie etwas verkehrt. Ihre Looks sind mir ein bisschen zu langweilig. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de